Ayuntamiento y Cámara de Comercio impulsan la empleabilidad formando a más de 80 onubenses como operadores de maquinaria

Un total de 87 personas se han beneficiado del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la Cámara de Comercio de Huelva para la formación orientada al empleo, recibiendo sus certificados acreditativos como operadores y operadoras de maquinaria, un perfil profesional altamente demandado en ámbitos como la industria, el sector agroindustrial y los servicios.

La entrega de diplomas se ha celebrado en el salón de actos de La Nao y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, quienes han felicitado a los participantes por su esfuerzo y compromiso. Durante el acto, la alcaldesa ha destacado que “estos certificados acreditan una capacitación muy demandada por las empresas, hasta el punto de que casi la mitad de los alumnos ya se encuentra trabajando”, subrayando la eficacia de una formación ajustada a las necesidades reales del mercado laboral.

El programa ha incluido ocho cursos de conducción y manejo seguro de carretillas elevadoras y plataformas móviles, con especial atención a la prevención de riesgos laborales. La alta demanda ha quedado reflejada en las 298 solicitudes registradas para un total de 97 plazas. Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Cámara de Comercio se ha avanzado que ya se trabaja en una nueva convocatoria para dar respuesta a las personas que quedaron en lista de espera, reforzando así el objetivo común de mejorar la empleabilidad y generar nuevas oportunidades laborales en la ciudad.