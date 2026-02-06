Las familias evacuadas de Peguerillas vuelven a sus hogares tras normalizarse la situación del río Odiel

Los vecinos de la zona de Peguerillas, ubicada entre Huelva capital y Gibraleón, han comenzado a regresar a sus viviendas una vez que el Ayuntamiento de Huelva ha desactivado el Plan de Emergencia Municipal, puesto en marcha de manera preventiva ante el aumento del caudal del río Odiel durante el episodio de lluvias provocado por la borrasca Leonardo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha explicado que la decisión se adoptó en la tarde del jueves, tras comprobarse una evolución favorable de la situación. A partir de ese momento, efectivos de Protección Civil se desplazaron hasta el albergue de Inturjoven, donde permanecían alojadas las familias desalojadas, para comunicarles que podían volver a sus domicilios. Al tratarse ya de horas nocturnas, se les ofreció la opción de pasar la noche en el albergue y efectuar el regreso a la mañana siguiente.

Finalmente, durante la jornada de este viernes, prácticamente todas las personas afectadas —18 vecinos en total— han regresado a Peguerillas para revisar el estado de sus casas. El desalojo preventivo se produjo el miércoles como medida de seguridad ante el riesgo derivado de la crecida del Odiel, siendo realojadas temporalmente en instalaciones municipales hasta que las condiciones permitieron su retorno con garantías.