El Centro de la Comunicación celebrará la II Semana de la Radio con emisiones en directo y encuentros profesionales

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida celebrará del 10 al 19 de febrero la II Semana de la Radio, una programación especial con motivo del Día Mundial de la Radio, que se conmemora el viernes 13 de febrero. La iniciativa consolida a este espacio cultural como punto de encuentro del sector radiofónico onubense, con actividades abiertas al público que incluyen emisiones en directo, mesas de análisis y encuentros profesionales.

Durante toda la semana, la radio será la protagonista de la agenda cultural del centro, con retransmisiones en vivo desde su auditorio, charlas divulgativas y espacios de reflexión sobre el papel social, informativo y de servicio público de este medio. La programación cuenta con la participación de las principales emisoras de la capital y de profesionales de reconocido prestigio, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento interno de la radio y su importancia en la vida cotidiana.

La Semana de la Radio arrancará el martes 10 de febrero con la emisión en directo del programa Huelva al mediodía de Canal Sur Radio, conducido por María José Marín, a partir de las 12.00 horas. Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará la mesa redonda La radio en situaciones de emergencia, con la participación de profesionales de Onda Cero, COPE, Cadena SER y Radio Nacional de España, quienes analizarán la gestión informativa en contextos críticos.

El jueves 12 de febrero será el turno de nuevas emisiones especiales, con Hoy por Hoy de Radio Huelva y SER Deportivos, ambos desde el auditorio del centro. El viernes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, se emitirá el informativo provincial de Radio Nacional de España, seguido de las desconexiones de COPE Huelva, centradas en el papel de la radio en el periodismo actual.

La programación se completará el jueves 19 de febrero con una charla del periodista Jesús Vigorra, quien abordará su trayectoria profesional y la evolución de la radio como formato narrativo y cultural.

Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo. Con esta segunda edición, el Centro de la Comunicación refuerza su apuesta por la divulgación y el análisis del medio radiofónico, rindiendo homenaje a su cercanía, credibilidad y capacidad de acompañar a la ciudadanía en cualquier circunstancia.