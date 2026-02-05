El Hospital Juan Ramón Jiménez refuerza la seguridad del paciente con la celebración de su VII Jornada

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha celebrado este miércoles en Huelva la VII Jornada de Seguridad del Paciente, un encuentro ya consolidado que busca fortalecer la cultura de seguridad en la asistencia sanitaria mediante la implicación activa de profesionales, pacientes y familias. La iniciativa se enmarca en el compromiso del centro con la mejora continua y la reducción del daño evitable en la atención sanitaria.

La jornada ha sido inaugurada por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro, junto al director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, la directora de Enfermería, Francisca Ramírez, y el jefe del Servicio de Calidad Asistencial y referente del centro en esta materia, Juan Javier Márquez. El foro ha estado abierto tanto a profesionales sanitarios y no sanitarios como a estudiantes y ciudadanía en general, subrayando el papel clave de todos los agentes en la seguridad del paciente.

Con un formato participativo, la jornada se ha estructurado en tres mesas redondas centradas en áreas especialmente sensibles como Urgencias, Pediatría y las habilidades humanas necesarias para consolidar una cultura de seguridad sólida. Médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos clínicos, directivos y pacientes han intervenido como ponentes, compartiendo experiencias y buenas prácticas.

La primera mesa ha abordado la modificación del comportamiento humano como herramienta para reducir eventos adversos, analizando estrategias para mejorar hábitos, habilidades y actitudes de los profesionales dentro de los sistemas de seguridad del centro. La segunda sesión se ha centrado en el debut diabético en pacientes pediátricos, destacando la importancia de la coordinación entre enfermería y familia para una atención segura. Testimonios de profesionales y de una madre perteneciente a la asociación Huelva Diabetes han puesto de relieve el acompañamiento necesario para afrontar el diagnóstico de diabetes tipo 1 en la infancia.

El tercer panel ha tratado la transferencia segura del paciente en Urgencias, especialmente cuando procede de dispositivos extrahospitalarios como el 061, SUAP, DCCU o equipos móviles de emergencias. Los participantes han planteado propuestas para mejorar la continuidad asistencial y garantizar una transmisión de información eficaz entre profesionales.

Estas jornadas refuerzan una línea de trabajo que el Hospital Juan Ramón Jiménez desarrolla desde hace más de dos décadas, basada en el liderazgo, el aprendizaje y la gestión proactiva de riesgos. El encuentro, coorganizado por los servicios de Calidad Asistencial y Formación Continuada, se integra además en la Estrategia para la Seguridad del Paciente en Andalucía, la Estrategia del Sistema Nacional de Salud y el Plan de Acción Mundial 2021-2030, con el objetivo de consolidar la seguridad como una prioridad institucional y profesional.