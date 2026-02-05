Huelga indefinida en la cafetería del Hospital Infanta Elena por dos meses de salarios impagos

La cafetería del Hospital Infanta Elena permanece cerrada desde este martes tras el inicio de una huelga indefinidaconvocada por la plantilla, que denuncia la falta de pago de las nóminas correspondientes a los meses de diciembre y enero. La situación afecta directamente a unas 20 familias, que aseguran haber llegado a un límite tras acumular semanas sin percibir sus salarios.

La movilización ha sido respaldada por CCOO Huelva, que señala que los impagos no son un hecho aislado, sino la consecuencia de años de irregularidades en la gestión del servicio de cafetería, actualmente concesionado a la empresa Tria Caferum SL. Según el sindicato, los retrasos en el cobro se han repetido de forma sistemática, generando una situación de inestabilidad laboral constante.

El cierre de la cafetería ha tenido un impacto inmediato en el día a día del centro hospitalario, ya que el servicio da cobertura tanto a pacientes y acompañantes como al personal sanitario de toda la provincia. Desde primeras horas de la mañana, el espacio ha permanecido sin actividad, evidenciando el vacío que deja un servicio considerado esencial dentro del hospital.

CCOO Huelva ha alertado además de que el servicio de cafetería ha pasado en los últimos años por distintas empresas adjudicatarias a través de concursos públicos, acumulando una deuda cercana a los 700.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta circunstancia, subraya el sindicato, dificulta seriamente que nuevas empresas puedan hacerse cargo de la concesión en condiciones de viabilidad.

La huelga se mantendrá activa hasta que se ofrezca una solución que garantice el cobro inmediato de los salarios adeudados y la continuidad del servicio. Desde el sindicato reclaman una respuesta tanto de la empresa concesionaria como del Servicio Andaluz de Salud, al que piden implicación para poner fin a una situación que consideran insostenible.

Mientras tanto, los trabajadores aseguran que no retomarán la actividad hasta que se respeten sus derechos laborales y se ponga fin a una dinámica de impagos que arrastran desde hace años.