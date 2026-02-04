El Consejo Local de Personas Mayores fija las prioridades municipales de Huelva para 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado una nueva sesión del Consejo Local de Personas Mayores, un encuentro clave para marcar las líneas de actuación municipal de cara a 2026 en materia de envejecimiento activo, accesibilidad y participación. La sesión ha estado presidida por la alcaldesa, Pilar Miranda, junto a la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora, y el concejal de Participación Ciudadana y Mayores, Manuel Jesús Soriano.

Durante la reunión se abordaron tres ejes fundamentales: el Plan de Acción de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, elaborado junto a la Universidad de Huelva; el Plan de Accesibilidad Integral de la ciudad, desarrollado en colaboración con Ilunion de la Fundación ONCE; y el balance de actividades del último semestre, además de nuevas propuestas para el próximo año. La alcaldesa destacó que “queremos seguir construyendo una ciudad donde envejecer sea sinónimo de bienestar, salud, participación y dignidad”, animando a las personas mayores a implicarse activamente en los proyectos estratégicos del Ayuntamiento.

En la sesión se reafirmó el compromiso municipal con programas ya consolidados como Cultura en los Barrios, Envejecimiento Activo, Conocer a tus Mayores, que acerca los testimonios del colectivo a los centros educativos, y Cognitiva-mente, que ha alcanzado un récord de participación con 347 personas inscritas. También continuarán las visitas culturales, el programa Solidaridad con los Mayores, los encuentros intermunicipales —que incluirán un hermanamiento con Palos de la Frontera— y las convocatorias periódicas del propio Consejo.

Con este encuentro, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por una ciudad más accesible, inclusiva y participativa, situando a las personas mayores como protagonistas activas del presente y del futuro de la capital onubense.