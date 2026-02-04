Desalojada de forma preventiva la zona de Peguerillas por el aumento del caudal del Odiel

Elha procedido alante el, una medida adoptada pory en coordinación con los servicios de emergencia.

Desde el Consistorio se ha informado de que a las personas desalojadas se les ha garantizado alojamiento en la ciudadmientras se mantenga esta situación, con el objetivo de minimizar las molestias y asegurar su bienestar.

Las autoridades han reiterado el llamamiento a la máxima precaución y a seguir en todo momento las indicaciones oficiales, recordando que se trata de una actuación preventiva ante la evolución del nivel del río y las condiciones meteorológicas adversas.