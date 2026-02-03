El Puerto de Huelva impulsará su crecimiento con 53 millones de euros de inversión en 2026

El Puerto de Huelva ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance positivo en actividad, inversiones y desarrollo de infraestructuras, y afronta 2026 con una inversión prevista de 53 millones de euros, dentro de un marco global de 255 millones para el periodo 2025–2029, según recoge el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por el director del puerto, Alfonso Peña, destacó que estas actuaciones permitirán seguir avanzando “con paso firme”, reforzando la competitividad del enclave como puerto logístico e intermodal, nodo del Corredor Atlántico Europeo. Entre las principales infraestructuras puestas en marcha en 2025 sobresalen la nueva doble rampa Ro-ro del Muelle Sur, que permite el atraque simultáneo de cuatro ferris, y el inicio de la ampliación de la terminal ferroviaria, claves para mejorar la conectividad y la intermodalidad.

Grupo Prensa Rueda Puerto de Huelva

En cuanto al tráfico portuario, el Puerto de Huelva movió en 2025 más de 30,3 millones de toneladas, un 2,57 % menos que el año anterior, aunque con importantes crecimientos en tráficos estratégicos. La mercancía generalaumentó un 5,7 %, superando los 1,8 millones de toneladas; los graneles sólidos crecieron un 2,7 %; y el tráfico de contenedores alcanzó por primera vez los 152.400 TEUs, con un notable incremento del 42,26 %. También subieron el tráfico Ro-ro y el de automóviles, mientras que los graneles líquidos registraron un descenso del 5,39 %.

De cara a 2026, la Autoridad Portuaria prevé impulsar proyectos estratégicos como la ampliación del patio de contenedores del Muelle Sur, una nueva terminal de graneles líquidos, el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en la Punta del Sebo, la habilitación de la canal a nuevos tráficos y actuaciones de integración puerto-ciudad, entre ellas el soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica. Con estas inversiones, el Puerto de Huelva refuerza su papel como motor del desarrollo económico y logístico de la provincia y la región.