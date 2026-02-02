La Junta pone en valor Marismas del Odiel en el Día Mundial de los Humedales

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha conmemorado el Día Mundial de los Humedales con una visita institucional al Paraje Natural Marismas del Odiel, uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Huelva.

La visita ha estado encabezada por la consejera Catalina García, quien ha subrayado la importancia de este enclave, declarado Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por su papel clave en la conservación de la biodiversidad y en la protección de los ecosistemas ligados a los humedales.

Durante el recorrido, la consejera puso de relieve la necesidad de preservar estos espacios naturales y fomentar un modelo de desarrollo sostenible que permita compatibilizar la actividad económica con el respeto al medio ambiente. En este sentido, se destacó la convivencia entre el entorno natural de Marismas del Odiel y la actividad que se desarrolla en su área de influencia.

Desde la Junta de Andalucía se ha insistido en que el Día Mundial de los Humedales es una oportunidad para concienciar sobre la relevancia de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación del agua y la lucha contra el cambio climático, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con su protección y puesta en valor.