Ayuntamiento y FOE refuerzan su alianza para el III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde

El Ayuntamiento de Huelva y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la organización del III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, que se celebrará en la capital onubense los días 4, 5 y 6 de febrero.

El acuerdo ha sido rubricado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, consolidando a ambas instituciones como principales promotoras de un congreso que volverá a situar a Huelva como referente nacional en el ámbito de las energías limpias y renovables.

Según ha destacado la alcaldesa, se trata de una cita que “hará que Huelva se convierta de nuevo en el epicentro de las energías limpias, seguras y renovables”, subrayando que en solo dos ediciones el congreso se ha consolidado como un encuentro imprescindible para empresas e instituciones del sector. Miranda ha señalado además que el evento “volverá a aglutinar a la industria a nivel nacional e internacional” y servirá para poner en valor el papel estratégico del hidrógeno verde en el desarrollo económico de Huelva y de Andalucía.

En esta tercera edición, el congreso dará un salto cualitativo al alcanzar una dimensión global, con la participación de empresas y delegaciones institucionales de Europa, Latinoamérica y, por primera vez, Asia, uno de los mercados más avanzados en el desarrollo de esta industria. La alcaldesa también ha resaltado el impacto económico del evento, recordando que durante tres días hoteles, establecimientos hosteleros y comercios de la ciudad se beneficiarán de la presencia de más de 1.400 congresistas y ponentes.

Por su parte, el presidente de la FOE ha afirmado que el convenio es “un claro ejemplo del valor de la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico, innovación y generación de oportunidades”, destacando la apuesta del Ayuntamiento por un proyecto estratégico que refuerza el posicionamiento de Huelva como referente en la transición energética. García-Palacios ha subrayado que el Congreso “sitúa a Huelva en el epicentro del debate energético de España y Europa” y cuenta con un creciente peso internacional.

El III Congreso Nacional del Hidrógeno Verde tiene como objetivo impulsar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales a través de encuentros profesionales y oportunidades de negocio, con la previsión de reunir a más de 450 empresas, 40 instituciones, 60 ponentes de primer nivel y alrededor de 150 periodistas acreditados. El programa incluirá más de 1.000 encuentros profesionales, una amplia zona expositiva y espacios de networking, abordando cuestiones clave de la transición energética, los retos regulatorios y el papel del hidrógeno verde en los mercados europeo, latinoamericano y asiático.