Aplazada Huelva Flamenca 2026 por causas meteorológicas

La organización de Huelva Flamenca 2026 ha anunciado el aplazamiento del evento debido a motivos meteorológicos. La pasarela oficial de moda flamenca de la provincia estaba prevista inicialmente para los días 6, 7 y 8 de febrero, pero finalmente se celebrará los días 20, 21 y 22 del mismo mes.

Según han informado desde la organización, el cambio de fechas no afectará al desarrollo del evento, ya que el programa previsto se mantiene sin modificaciones. De este modo, desfiles, diseñadores y actividades paralelas se llevarán a cabo tal y como estaban planificados.

La decisión se ha adoptado con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de una cita clave para el sector de la moda flamenca en Huelva, confiando en que las nuevas fechas permitan disfrutar del evento en las mejores condiciones.