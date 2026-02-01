El Ayuntamiento culmina la mejora integral de la calle Natividad en la barriada de La Navidad

El Ayuntamiento de Huelva ha finalizado una actuación integral en la calle Natividad, en la barriada de La Navidad, destinada a mejorar la accesibilidad, la seguridad peatonal y los servicios básicos de la zona, dando respuesta a una demanda vecinal largamente esperada. La intervención se ha llevado a cabo en colaboración con Aguas de Huelva, aunando recursos para ofrecer una solución eficaz y duradera.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado esta semana la vía para comprobar el resultado de las obras, acompañada por la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, María Dolores Ponce; el gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña; y el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Belén, Manuel Luna.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado “la importancia de las alianzas y la cooperación entre entidades para unir recursos y atender de forma eficaz las necesidades de las barriadas”, subrayando que se trata de “una demanda largamente retrasada que hemos afrontado para solucionar un problema que afectaba directamente a los vecinos, ya que el acerado estaba totalmente destrozado por las raíces de los árboles”.

La actuación ha incluido la sustitución del pavimento en todo el ancho de uno de los acerados, con una superficie aproximada de 240 metros cuadrados, además de reparaciones puntuales en el lateral opuesto. Asimismo, se han ejecutado rebajes de bordillos y se ha llevado a cabo la plantación de nueva arboleda “que no dañará el pavimento, garantizando una solución duradera”, según ha señalado la regidora.

De forma paralela, Aguas de Huelva ha renovado la red de abastecimiento de agua, con la instalación de una nueva tubería, la retirada de 56 metros lineales de fibrocemento y la sustitución de ocho acometidas domiciliarias, mejorando la presión, la calidad y la fiabilidad del suministro. También se han instalado nuevas válvulas para reforzar la seguridad y eficiencia del sistema.

El gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña, ha explicado que estas actuaciones se enmarcan en el plan de renovación progresiva de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, destacando que “no solo mejoramos las redes de abastecimiento y saneamiento, sino que facilitamos el día a día de los vecinos, especialmente a la hora de caminar”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Belén ha agradecido la intervención, calificándola de “muy necesaria, sobre todo para las personas mayores”, y ha valorado positivamente que exista ya presupuesto para continuar con la mejora del acerado del lado opuesto, que presenta una situación similar.

Las obras, iniciadas a finales del pasado mes de noviembre, se han prolongado durante dos meses. De manera previa, se retiró un ficus cuyas raíces estaban provocando daños en el acerado, la red de suministro y la cimentación de los edificios. La intervención ha concluido con la ejecución de un nuevo acerado de cinco metros de ancho, solería de terrazo y bordillos de granito, así como la renovación de la jardinería con la plantación de nueve árboles de gran porte de especies seleccionadas para garantizar su correcta integración y evitar futuros daños.