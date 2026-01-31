Huelva tendrá un monumento en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un paso adelante para que la ciudad cuente con un monumento en recuerdo de las víctimas y personas afectadas por el trágico accidente ferroviario de Adamuz. La iniciativa ha sido abordada en un encuentro mantenido con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel, promotora del proyecto, que ha encontrado una acogida positiva por parte del equipo de Gobierno municipal.

En la reunión, encabezada por la alcaldesa Pilar Miranda, se ha trasladado la disposición del Consistorio para colaborar en el desarrollo del monumento y para estudiar, junto al colectivo impulsor, la ubicación más adecuada, con la intención de que se sitúe en un espacio municipal lo más próximo posible a la estación ferroviaria.

La alcaldesa ha destacado el profundo valor simbólico y emocional de la propuesta, subrayando que “Huelva necesita conservar para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de todas las personas que han sufrido las consecuencias de este trágico accidente”, agradeciendo a la asociación “la sensibilidad y el compromiso demostrados con este proyecto tan necesario”.

La propuesta contempla la creación de un Ángel Custodio como símbolo de memoria y gratitud, inspirado en los testimonios de víctimas y familiares que vieron en los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y vecinos de Adamuz a auténticos ángeles de la guarda en los momentos más duros del siniestro. El monumento será realizado por el escultor Martín Lagares y contará con la asesoría artística de Antonio María Lebrero.

El proyecto ya se encuentra en fase de elaboración de los primeros bocetos y se prevé que pueda culminarse antes del próximo verano. La financiación correrá a cargo de la propia asociación y de donaciones de empresas y entidades colaboradoras, mientras que el Ayuntamiento se encargará de las actuaciones necesarias para la adecuación del espacio elegido.

Esta iniciativa se enmarca en una semana especialmente significativa para la ciudad, tras la reciente celebración en Huelva de la misa funeral en homenaje a las víctimas, y refuerza el compromiso institucional y ciudadano con la memoria, el respeto y el acompañamiento a las familias afectadas.