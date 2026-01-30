Buscar
Integrantes de Bomberos Unidos Sin Fronteras impartirán un curso especializado al Cuerpo de Bomberos de Jaramijó, en la región de Manta

Bomberos Unidos sin Fronteras.
Bomberos
Bomberos onubenses viajan a Ecuador para formar en rescate acuático a profesionales locales
Redacción
30/01/26 - 12:41

Huelva ha despedido estos días a un grupo de bomberos onubenses de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que se han desplazado hasta Ecuador para desarrollar un curso de formación en “rescate acuático en superficie”, dirigido a profesionales de los servicios de emergencia locales.

La acción formativa se llevará a cabo con el Cuerpo de Bomberos de Jaramijó, municipio costero situado en la región de Manta, donde los equipos de primera respuesta se enfrentan de manera habitual a intervenciones relacionadas con el medio acuático a lo largo de todo el litoral.

Durante el curso, los bomberos onubenses compartirán técnicas y procedimientos especializados para afrontar rescates en superficie, reforzando la capacitación operativa de los efectivos locales y contribuyendo a mejorar la seguridad y la eficacia en situaciones de emergencia.

Desde Huelva se ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento y apoyo a los integrantes de la expedición, destacando su compromiso solidario y su labor formativa internacional. Su trabajo vuelve a situar a los bomberos onubenses como un referente de cooperación y profesionalidad fuera de nuestras fronteras.