El Ayuntamiento de Huelva aprueba en Pleno extraordinario la concesión de Medallas y Honores de la Ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este jueves, en Pleno extraordinario, la concesión de las Medallas y Honores de la Ciudad, en una sesión cargada de simbolismo y emoción que había sido suspendida el pasado 20 de enero como muestra de luto y respeto tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el día 18 en Adamuz, que afectó a familias de la capital y de distintos municipios de la provincia.

El Pleno ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido expresamente la sensibilidad y comprensión mostrada por las personas y entidades galardonadas al aceptar el aplazamiento del acto. “No era el momento de la celebración, y todos supieron estar a la altura del dolor que compartía la ciudad”, ha señalado.

Durante su intervención, Miranda ha subrayado que las medallas y distinciones “no son solo un reconocimiento honorífico, sino el agradecimiento colectivo de toda una ciudad”, destacando que estos honores “refuerzan nuestra identidad, el orgullo de ser onubenses y ponen en valor el esfuerzo, el compromiso y el amor por Huelva”.

La alcaldesa ha trasladado, en nombre de toda la Corporación Municipal y de la ciudadanía, su enhorabuena a los galardonados, agradeciendo “vuestro ejemplo y por llevar siempre el nombre de Huelva con dignidad y honor”. La propuesta ha salido adelante con la abstención del Grupo Mixto.

Reconocimientos aprobados

Hijos Predilectos de Huelva

Toni González , por su labor al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías y su contribución a la Semana Santa onubense.

Guillermo Orozco (a título póstumo), por su brillante trayectoria internacional como tenor y su profundo amor por Huelva.

Hijo Adoptivo de la Ciudad

Diego Velo, por una vida dedicada al desarrollo del sector agrícola y al progreso económico de la provincia.

Medallas de la Ciudad

Hermanos Castaño , por su histórica trayectoria empresarial.

Manuela Vázquez , por su compromiso con la igualdad y el emprendimiento femenino.

Jaime de Vicente, por su aportación a la vida cultural y los lazos iberoamericanos.

Medalla al Arte

David de Miranda, referente actual del toreo surgido de la provincia.

Medalla al Deporte

Club Piragüismo Tartessos, por sus éxitos deportivos y su labor social.

Medalla a la Trayectoria Empresarial

Olvido Garrido, referente del comercio tradicional onubense.

Medalla a la Tradición

Hermandad de la Santa Cruz, por su aportación a la Semana Santa de Huelva.

Medalla al Trabajo

Rafael Núñez, por casi cinco décadas de dedicación a la hostelería local.

Medalla a la Solidaridad

Asociación Española Contra el Cáncer, por más de 50 años de apoyo a pacientes y familias.

Nuevos nombres en el callejero