Huelva aprueba por unanimidad su hermanamiento con Adamuz en agradecimiento a su solidaridad tras el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado en Pleno, con el voto unánime de todos los grupos políticos, la propuesta de hermanamiento de la ciudad de Huelva con el municipio de Adamuz, como acto de gratitud por la solidaridad mostrada por la población cordobesa tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

La propuesta contó con el respaldo de todas las formaciones municipales, cuyos portavoces coincidieron en calificar la medida como justa y necesaria, agradeciendo de manera expresa el comportamiento ejemplar de Adamuz y de sus vecinos en uno de los momentos más duros vividos por la capital onubense y su provincia.

Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Huelva, el acuerdo será trasladado al consistorio de Adamuz para su ratificación, en cumplimiento del principio de reciprocidad institucional. Una vez completado este trámite, se celebrará el acto oficial de hermanamiento entre ambos municipios.

Durante su intervención, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, subrayó el profundo significado de la iniciativa, señalando que “hoy traemos a este pleno una propuesta que nace del agradecimiento, de la memoria y de los valores que mejor definen a nuestra ciudad: la solidaridad, la humanidad y el compromiso con quienes sufren”.

Miranda afirmó que Huelva “no olvida” lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y destacó que, en los momentos de mayor dolor e incertidumbre, “nuestra gente no estuvo sola”, sino acompañada por el pueblo de Adamuz. La alcaldesa puso en valor una respuesta que calificó de “inmediata, generosa y profundamente humana”, agradeciendo al Ayuntamiento cordobés y a su alcalde haber aceptado “este reconocimiento sincero de la ciudad de Huelva”.

En su discurso, la regidora quiso extender el agradecimiento a los cuerpos de seguridad y emergencias, a la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de la Junta de Andalucía, los hospitales de Córdoba y a todas las personas anónimas que acompañaron a las víctimas y a sus familias. “Aquel apoyo no fue solo material o logístico; fue, sobre todo, un respaldo moral que acompañó a Huelva en horas de enorme dificultad”, señaló.

La alcaldesa recalcó que el hermanamiento “no es un gesto simbólico más”, sino “un acto de justicia, de reconocimiento y de gratitud”, destinado a sellar de manera permanente una relación nacida “desde el corazón, forjada en la adversidad y sostenida por valores compartidos”.

Un pleno marcado por el respeto

El Pleno tuvo un carácter breve y solemne. Por decisión unánime de todos los grupos municipales y como muestra de respeto a las víctimas del accidente de Adamuz, no se debatieron mociones de carácter político.

En la sesión se aprobaron también las medallas, distinciones y honores de la Policía Local de Huelva, que se entregarán en el acto conmemorativo de su festividad el próximo 20 de febrero.

Asimismo, con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención del resto de formaciones, salió adelante la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Huelva Innovation Sandbox, destinada a convertir la ciudad en un espacio de experimentación para proyectos innovadores en entornos urbanos reales.

Por último, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox, se aprobó la propuesta de gestión del servicio público del aparcamiento en superficie anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez a través de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva.