La Cámara de Comercio de Huelva alerta del estado crítico de las carreteras ante la incomunicación ferroviaria
La entidad advierte del riesgo para la seguridad vial y del impacto directo en la actividad económica mientras persista la falta de conexiones por tren
La Cámara de Comercio de Huelva ha expresado su profunda preocupación por el deterioro de las carreteras provinciales e interprovinciales, muchas de ellas en estado impracticable, una situación que se agrava mientras Huelva continúa parcialmente incomunicada por ferrocarril, obligando a empresas y ciudadanos a depender casi en exclusiva del transporte por carretera.
El presidente de la Cámara, Daniel Toscano, ha señalado que “mientras seguimos a la espera de las conexiones con Madrid, no podemos olvidar que las carreteras son la vía principal de comunicación y transporte en Huelva”. En este sentido, ha alertado de que numerosos tramos presentan “deficiencias graves, baches, señalización deficiente y falta de mantenimiento”, lo que supone un riesgo evidente para los usuarios y para la competitividad empresarial.
Desde la entidad cameral se advierte de que el mal estado de las infraestructuras viarias provoca retrasos logísticos, incrementa los costes del transporte de mercancías y limita la movilidad de trabajadores y visitantes, afectando de forma directa al tejido económico y turístico de la provincia. “No es solo una cuestión de comodidad o imagen, sino de seguridad vial y de sostenibilidad económica”, ha subrayado Toscano, añadiendo que la intensificación del tráfico por carretera hace aún más visibles y peligrosas estas carencias.
Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Huelva ha realizado un llamamiento urgente a las administraciones competentes para que prioricen el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de las carreteras existentes, así como la puesta en marcha de un plan de inversiones sostenido que garantice la seguridad, accesibilidad y conectividad del territorio. La entidad insiste en que es imprescindible actuar de inmediato, sin esperar a soluciones a largo plazo.
“La provincia necesita infraestructuras acordes a su importancia estratégica como territorio industrial, turístico y portuario. Las carreteras no pueden seguir siendo un riesgo para ciudadanos y empresas”, ha concluido Daniel Toscano, reclamando acciones concretas y eficaces que permitan asegurar unas comunicaciones seguras y eficientes tanto por carretera como por ferrocarril.