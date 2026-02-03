El Ayuntamiento de Huelva presenta la programación de Igualdad para el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de Huelva, a través del Servicio de Igualdad, ha presentado la programación de actividades para el primer semestre de 2026, un plan diseñado en coordinación con el Consejo Local de la Mujer que incluye acciones de sensibilización, formación, cultura, educación, salud y prevención de las violencias contra las mujeres.

Durante la presentación, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, destacó que la programación “refleja el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, subrayando que se trata de medidas concretas “que educan, previenen, protegen y transforman la sociedad”. La edil insistió en la importancia del trabajo conjunto con asociaciones y colectivos para seguir mejorando las políticas municipales de igualdad.

Entre los hitos del semestre figura el inicio de la evaluación del II Plan Local de la Mujer, paso previo para diseñar el próximo plan desde la participación y el rigor técnico. La programación incluye también los actos del 8 de Marzo, con lectura de manifiesto, iluminación violeta de edificios municipales y actividades culturales y de sensibilización.

La formación volverá a ser un eje clave, con jornadas específicas en igualdad y prevención de la violencia de génerodirigidas a Policía Local, Bomberos y Protección Civil. En el ámbito cultural, se consolida el Cine Fórum por la Igualdad, además de propuestas escénicas en el Gran Teatro de Huelva, como las obras Se acabó y Las amargas lágrimas de Petra von Kant, el festival Igualarte – Melodías por la Igualdad y la exposición Y las mujeres a los ojos de los hombres. La programación se completa con talleres educativos, actividades infantiles, jornadas de salud, el Premio XXV Marismas y el refuerzo de la campaña ‘Fiestas en Igualdad: Salud + Respeto = Diversión’, que estará presente en las principales celebraciones de la ciudad.