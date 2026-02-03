La UHU suspende la actividad docente y los exámenes este miércoles por la alerta meteorológica

La Universidad de Hue(UHU) ha anunciado la suspensión de toda la actividad docente y de evaluación en sus campus para este miércoles 4 de febrero de 2026, tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía sobre la suspensión de las clases en la enseñanza no universitaria en la provincia de Huelva debido a la situación meteorológica.

Según el comunicado firmado por el rector, Pepe Rodríguez, los centros universitarios reprogramarán los exámenes y pruebas de evaluación previstos para esa jornada activando el calendario de incidencias. Asimismo, el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) desarrollarán su labor de forma no presencial, salvo los servicios esenciales necesarios para la vigilancia y el mantenimiento de edificios, laboratorios e instalaciones.

La UHU ha informado de que los aularios, la Biblioteca y las salas de estudio permanecerán cerrados, mientras que las facultades, la ETSI y los edificios administrativos y de investigación estarán abiertos con personal mínimo de consejería para responder ante posibles incidencias. Además, se ha comunicado la suspensión de la actividad exterior a los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento, aunque permanecerán disponibles en los campus, y se ha decretado el cierre de cafeterías y comedor universitario, así como la paralización de las obras en curso durante la jornada. Desde el Rectorado se ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos y se ha agradecido expresamente la labor del personal que garantiza los servicios esenciales durante la alerta.