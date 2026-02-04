Huelva se convierte en epicentro del hidrógeno verde con el inicio del III Congreso Nacional

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde ha dado comienzo este miércoles en la Casa Colón, situando de nuevo a Huelva en el mapa como enclave estratégico del hidrógeno renovable en el sur de Europa. El evento se desarrollará del 4 al 6 de febrero y cuenta con la participación de cerca de 1.400 profesionales y más de 450 empresas vinculadas al sector energético.

La apertura del congreso ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un gesto sobrio y cargado de simbolismo que ha marcado el inicio de unas jornadas centradas en el desarrollo sostenible y la transición energética. Esta tercera edición refuerza además la dimensión internacional del encuentro, con la presencia de delegaciones y compañías procedentes de Asia, Europa y Latinoamérica, consolidando el papel de Huelva como punto de referencia en el impulso del hidrógeno verde.