El Hospital Juan Ramón Jiménez rinde homenaje a 90 profesionales jubilados tras décadas de servicio

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha celebrado un emotivo homenaje a los 90 profesionales que se jubilaron a lo largo del pasado año, reconociendo así una vida dedicada al cuidado de la salud y al servicio público en la sanidad onubense. El acto, organizado por el centro hospitalario, reunió a compañeros, familiares y miembros del equipo directivo en una jornada cargada de agradecimiento y emoción.

La ceremonia estuvo presidida por el director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, junto a su equipo directivo, quien destacó que el trabajo desarrollado por los profesionales jubilados “ha sido un pilar fundamental para garantizar la salud de la ciudadanía” y subrayó su papel como referentes y formadores de las nuevas generaciones sanitarias. “Vuestro legado de compromiso es el mayor activo que nos dejáis”, señaló durante su intervención.

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de cuatro profesionales en representación de todos los homenajeados: el doctor Antonio Ruano, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología; la enfermera Camelia García, jefa del servicio de Formación Continuada; la trabajadora social Lourdes Irezábal, del Centro de Especialidades Virgen de la Cinta; y la auxiliar administrativa María del Rocío Díaz, vinculada durante años al Hospital Vázquez Díaz. Sus testimonios sirvieron para repasar vivencias, anécdotas y recuerdos compartidos a lo largo de su vida laboral.

El acto incluyó también la proyección de un vídeo conmemorativo con imágenes de diferentes etapas profesionales, que recorrió pasillos, guardias y momentos clave vividos en los centros Juan Ramón Jiménez, Vázquez Díaz y Virgen de la Cinta. Como cierre, cada uno de los profesionales recibió un obsequio simbólico en reconocimiento a su trayectoria.

Durante 2025 se jubilaron cerca de medio centenar de profesionales de Enfermería, 27 trabajadores de gestión y servicios y 13 facultativos, dejando una huella imborrable en la comunidad sanitaria de Huelva y reafirmando el valor humano y profesional de quienes han sostenido durante años el sistema público de salud.