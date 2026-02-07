El Programa Municipal de Salud y Autocuidado de Huelva cumple 30 años como referente en envejecimiento activo

El Programa Municipal de Salud y Autocuidado del Ayuntamiento de Hucelebrará el próximo mes de junio su 30 aniversario, consolidado como una de las iniciativas más veteranas y valoradas en la promoción de la salud y la prevención de la dependencia entre las personas mayores de la ciudad.

Con motivo de esta efeméride, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Deportes, Salud y Consumo, Maria de la O Rubio, ha visitado esta semana el desarrollo del programa, destacando su trayectoria y su impacto positivo en la calidad de vida de los participantes.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado que se trata de “uno de los programas más veteranos y queridos del Ayuntamiento de Huelva, que lleva tres décadas cuidando la salud, fomentando el envejecimiento activo y mejorando la calidad de vida de cientos de personas”. Miranda ha remarcado además el rigor del programa, ya que todos los usuarios deben contar con prescripción o informe médico y se someten a controles mensuales de tensión arterial y peso.

La regidora ha recordado también el valor personal que tiene esta iniciativa, al señalar que el programa se puso en marcha desde la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores cuando ella era responsable del área, y ha mostrado su satisfacción por comprobar que “sigue creciendo y dando respuesta a las necesidades de nuestros mayores”.

Por su parte, la concejala María de la O Rubio ha puesto en valor el trabajo de los técnicos municipales y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con programas que promueven hábitos de vida saludables, previenen situaciones de dependencia y refuerzan la autonomía personal.

Actualmente, el programa cuenta con 217 participantes activos, con una media de edad de 70 años, de los cuales alrededor del 90% son mujeres. La elevada demanda ha generado una lista de espera activa. Se trata de un servicio totalmente gratuito, desarrollado de lunes a viernes en horario de mañana, con cinco grupos en funcionamiento, principalmente en el Centro Municipal de Marismas del Odiel, salvo las sesiones de los miércoles, que se realizan en el Polideportivo Diego Lobato.

Los participantes asisten a tres sesiones semanales dentro de un programa multicomponente de ejercicio físico que incluye trabajo de fuerza, sesiones cardiorrespiratorias y actividades de movilidad y flexibilidad, orientadas al mantenimiento de la autonomía funcional, la salud cardiovascular y el bienestar general.

La visita institucional ha servido para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la promoción de la salud, la prevención y el fomento de un envejecimiento activo entre la población mayor de la ciudad.