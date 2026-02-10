Antonio Sanz anuncia que en marzo se pondrá la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el Hospital Materno Infantil de Huelva iniciará su andadura definitiva en las próximas semanas, con la colocación de la primera piedra prevista para el mes de marzo.

Antonio Sanz ha explicado que el proyecto ha superado ya el último obstáculo administrativo después de que haya sido inadmitido el recurso presentado por una empresa, que mantenía paralizado el procedimiento de adjudicación de las obras. “El recurso que se había hecho para la adjudicación definitiva y que tenía paralizado el procedimiento ha sido inadmitido”, ha señalado.

Esta decisión permite activar de inmediato la cuenta atrás para el inicio de los trabajos. Según ha detallado el consejero, este mismo jueves se firmará la adjudicación definitiva, un paso clave que desbloquea por completo el proyecto. “Nos va a permitir que el día 12 podamos firmar la adjudicación definitiva y en el mes de marzo poner la primera piedra de una obra emblemática para la provincia de Huelva”, ha indicado.

Sanz ha subrayado que se trata de “una noticia importante” y de un compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública onubense, destacando que el nuevo hospital permitirá “mejorar y ofrecer una mejor asistencia sanitaria a los vecinos de Huelva”.

Con la superación de todos los trámites administrativos, el consejero ha asegurado que se abre una nueva etapa para la sanidad en la provincia, confiando en que el inicio de las obras en marzo marque el comienzo de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía.