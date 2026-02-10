La Oficina Integral del accidente ferroviario ya ha atendido a 41 personas en Huelva

La Oficina Integral de Atención a Víctimas del accidente ferroviario continúa prestando apoyo directo a las personas afectadas y a sus familias en Huelva. Desde su puesta en marcha, el dispositivo ha atendido ya a 41 personas, ofreciéndoles información personalizada, acompañamiento y asesoramiento en la tramitación de ayudas e indemnizaciones derivadas del siniestro.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha visitado las instalaciones acompañado por el director general de la Administración General del Estado en el territorio, Agustín Torres, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Durante el encuentro, han agradecido y reconocido de forma expresa la labor del equipo profesional que atiende a las víctimas, destacando su compromiso y cercanía.

El servicio se ha convertido en un punto de referencia para las personas afectadas, que encuentran en la oficina un espacio donde resolver dudas, recibir orientación administrativa y sentirse acompañadas en un proceso complejo y emocionalmente difícil. La atención se centra no solo en los trámites, sino también en el trato humano y personalizado, adaptado a cada situación.

María José Rico ha reiterado el compromiso de las administraciones de mantener una atención cercana y continuada, garantizando que las víctimas y sus familiares no se sientan solos durante todo el proceso. “El acompañamiento es clave para que las personas afectadas puedan afrontar este camino con mayor seguridad y respaldo institucional”, ha subrayado.

La Oficina Integral de Atención a Víctimas ofrece atención presencial en la calle Berdigón, 11-13, y mantiene habilitados los teléfonos 959 759 165 y 959 759 147, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio a todas las personas que lo necesiten.

Desde la Subdelegación del Gobierno se insiste en que la oficina seguirá operativa el tiempo que sea necesario, adaptándose a las demandas de las víctimas y priorizando siempre una atención humana, accesible y eficaz, centrada en las personas que han sufrido las consecuencias del accidente.