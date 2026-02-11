El Gran Teatro acogerá la gala solidaria por el 62 aniversario de Aspapronias el 19 de febrero

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado la Gala Benéfica con motivo del 62 aniversario de Aspapronias, que se celebrará el próximo 19 de febrero, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro de Huelva. La cita tiene como objetivo recaudar fondos para respaldar los programas y servicios que la entidad desarrolla en la capital onubense.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Adela de Mora, acompañada por responsables de la asociación, ha destacado la trayectoria de más de seis décadas de Aspapronias, que atiende de forma directa a más de 150 personas a través de centros de día ocupacionales, un centro para grandes dependientes, un colegio de educación especial y una residencia de adultos. El Consistorio colabora de forma estable con la entidad y ha cedido el teatro para la celebración del acto solidario.

Bajo el lema ‘Unidos por una buena causa’, la gala contará con la participación altruista de numerosos artistas onubenses, entre ellos el guitarrista Gaspar de Holanda, además de alumnado del Conservatorio de Música y otros intérpretes locales. Durante la velada también se proyectarán vídeos sobre la historia y el impacto social de la asociación.

Las entradas, al precio de 10 euros, pueden adquirirse a través de la plataforma Momotickets y en taquilla antes del espectáculo. Asimismo, se ha habilitado una Fila Cero mediante Bizum para quienes deseen colaborar sin asistir, en una iniciativa que busca implicar a toda la ciudad en el apoyo a la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.