La Avenida Francisco Montenegro inicia su transformación urbana con la retirada de pasos elevados

La Avenida Francisco Montenegro del Puerto de Huelva avanza hacia un nuevo uso más urbano con la retirada del paso elevado que conecta la planta de Fertiberia con su pantalán en la ría. La actuación se enmarca en la estrategia de integración puerto-ciudad impulsada por la Autoridad Portuaria para mejorar el frente portuario y favorecer su uso ciudadano.

La compañía ha iniciado ya los trabajos de desbroce, desmontaje y retirada de la cinta transportadora y la tubería, unas labores que se desarrollarán durante todo el mes de febrero. Como consecuencia, hoy y mañana se producirán cambios puntuales en la circulación en horario de mañana hasta el mediodía, así como afecciones intermitentes al tráfico mientras duren los trabajos.

El presidente del Puerto, Alberto Santana, ha señalado que esta intervención supone “un nuevo paso para acercar el puerto a la ciudad y poner en valor los espacios portuarios para el disfrute de vecinos y visitantes”.

En una primera fase, el paso elevado quedará completamente retirado de la avenida en el mes de marzo. La vía, que ya cuenta con carril bici y senda peatonal, forma parte de los espacios destinados a actividades saludables y de ocio en contacto con la ría.

En las tareas participan técnicos de la planta de Fertiberia y del Puerto de Huelva, junto a efectivos de la Policía Portuaria para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. Además, está prevista la eliminación de otro paso elevado en esta misma avenida dentro del proceso de transformación del entorno.