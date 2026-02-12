El Puerto de Huelva reabre al completo la pasarela peatonal de madera junto a la ría

El Puerto de Huelva ha abierto al público en su totalidad la pasarela peatonal de madera que discurre por la margen izquierda del río Odiel, después de culminar la restauración del tramo final que resultó afectado por un incendio el pasado 30 de junio de 2025.

La zona rehabilitada se sitúa en el entorno de la Punta del Sebo, junto al Monumento a Colón, uno de los espacios más emblemáticos del frente portuario onubense. Desde hace varias semanas, ciudadanos y visitantes pueden volver a recorrer de forma completa esta senda, utilizada habitualmente para pasear, correr o realizar actividades saludables al aire libre.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha destacado que la reapertura se enmarca en la línea de integración entre el puerto y la ciudad, con actuaciones dirigidas a mejorar el entorno y facilitar el acceso de la ciudadanía a la ría.

El incendio, registrado en plena ola de calor, provocó daños estructurales en un tramo de la pasarela, lo que obligó a su retirada por motivos de seguridad. La actuación ejecutada ha supuesto una inversión de 179.000 euros y ha consistido en la eliminación y sustitución completa del segmento afectado.

La nueva estructura está compuesta por vigas principales, riostras, viguetas, barandillas antiescala, pasamanos y tablones de piso de madera laminada de pino silvestre, tratada en autoclave y con tratamiento superficial posterior. Además, los herrajes empleados para el ensamblaje y arriostramiento son de acero inoxidable, con el objetivo de garantizar la durabilidad y resistencia del conjunto en un entorno expuesto a la humedad y la salinidad.