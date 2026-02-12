Cruz Roja reconoce a 12 empresas onubenses por su compromiso social y apoyo al empleo

Cruz Roja ha homenajeado en Huelva a 12 empresas de la provincia por su colaboración durante 2025 en favor de los colectivos más vulnerables, especialmente a través del Plan de Empleo que la institución desarrolla desde hace 25 años.

El reconocimiento se enmarca en un acto celebrado en la capital onubense, dentro de una iniciativa que ha distinguido a 120 empresas en toda Andalucía por su implicación social. En la provincia, han sido galardonadas Grupo Carrefour, Grupo Supeco Maxor, Grupo Tendam (Cortefiel, Women’secret y Springfield), Ingeniería de Suelos y Explotaciones de Recursos (Insersa), Punta Umbría Turística (Hotel Barceló), Mariscos Maremagnum, Integra CEE, EDIA Social, Team Service Facility, Pesasur, Pryconsa y Comunicatura.

La presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, destacó durante el acto que en 2025 la organización atendió en Huelva a más de 3.700 personas en búsqueda de oportunidades laborales, de las cuales 677 lograron un empleo gracias a la colaboración empresarial. Asimismo, subrayó que la entidad cuenta con 170 empresas socias y que el pasado año se formalizaron más de 980 alianzas con 285 empresas de la provincia.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, así como representantes de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial.

A nivel andaluz, Cruz Roja firmó en 2025 un total de 10.730 alianzas con 3.770 empresas, facilitando apoyo y formación laboral a más de 43.650 personas en situación de vulnerabilidad. De ellas, 8.340 consiguieron empleo a través del área de Empleo de la organización.

El reconocimiento forma parte del proyecto “Reto Social Empresarial + PLUS”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y pretende visibilizar la implicación del tejido empresarial en la construcción de una sociedad más inclusiva, destacando el papel de las alianzas entre empresas y entidades sociales para generar oportunidades reales de inserción laboral.