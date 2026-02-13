Constantina nombrará “Paisano Distinguido” a José Luis Camacho Malo por su trayectoria profesional y su vínculo con el municipio

El Ayuntamiento de Constantina distinguirá el próximo 28 de este mes a José Luis Camacho Malo con el título de “Paisano Distinguido”, un reconocimiento que premia tanto su trayectoria profesional como el vínculo permanente que ha mantenido con el municipio a lo largo de los años.

La decisión, comunicada en el día de hoy, supone un homenaje a una vida marcada por el esfuerzo y el compromiso, pero también por el orgullo constante de pertenencia a su localidad natal. Camacho Malo lleva 51 años fuera de Constantina, una circunstancia que no ha impedido que haya expresado siempre, de forma pública, su cariño y su defensa de la tierra que le vio nacer.

Desde el Consistorio se ha querido destacar no solo su recorrido profesional, sino también su cercanía y su permanente referencia a Constantina como parte esencial de su identidad. El acto institucional del día 28 servirá para formalizar un reconocimiento que, más allá del título, simboliza el abrazo de un pueblo a uno de los suyos.

Para el homenajeado, la distinción tiene un significado especial. Que la tierra natal valore de esta manera toda una vida, especialmente después de más de medio siglo residiendo fuera, convierte el nombramiento en un gesto cargado de emoción y de gratitud compartida.