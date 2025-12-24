El Ayuntamiento culmina la modernización del Campo de Fútbol Playa de la calle Jabugo con una inversión superior a 400.000 euros

El Ayuntamiento de Huelva ha finalizado las obras de optimización y mejora del Campo de Fútbol Playa de la calle Jabugo, una actuación estratégica destinada a modernizar y ampliar la funcionalidad de esta instalación deportiva, clave para la práctica del fútbol playa y la atracción de eventos deportivos vinculados al turismo sostenible.

La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha informado de la conclusión de estos trabajos, que han contado con un presupuesto superior a los 400.000 euros y han sido financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Next Generation EU. El proyecto se ha desarrollado en el marco de la convocatoria del Consejo Superior de Deportes, regulada por la Orden CUD/702/2023, dirigida a la mejora de instalaciones deportivas con impacto turístico.

Según ha explicado la edil, la actuación ha tenido como principal objetivo “ampliar y mejorar la funcionalidad del complejo”, con la implantación y puesta a punto de dos pistas de fútbol playa, además de una serie de mejoras complementarias centradas en accesibilidad, eficiencia energética y digitalización. Todo ello con la finalidad de consolidar esta infraestructura municipal como un espacio preparado para albergar competiciones y eventos deportivos de alcance regional y nacional.

Entre los trabajos realizados se incluyen la terminación y adecuación del campo de fútbol playa, actuaciones de saneamiento y drenaje de la parcela, la ejecución de las obras principales de optimización del complejo, así como la coordinación de seguridad y salud y la asistencia técnica a la dirección de obra. Asimismo, se ha incorporado una plataforma software de gestión deportiva para la explotación integral de la instalación y se han llevado a cabo mejoras en el entorno, como el suministro y colocación de césped artificial.

Gracias a esta intervención, el Ayuntamiento prevé reforzar la continuidad de uso del complejo por parte de clubes, escuelas deportivas y competiciones oficiales, además de consolidar la actividad federada y ampliar los programas de promoción deportiva. En este sentido, Rubio ha subrayado el impacto social de la actuación, al permitir “incrementar la participación juvenil, impulsar la inclusión y fomentar especialmente la participación femenina”.

La concejal ha concluido destacando que esta mejora contribuye a seguir posicionando a Huelva como un referente en la organización de eventos vinculados al fútbol playa y al deporte al aire libre, reforzando al mismo tiempo la oferta de instalaciones deportivas modernas y sostenibles al servicio de la ciudadanía.