Carlos Cordero consolida al Hospital Juan Ramón Jiménez en la élite de la rehabilitación en España

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez vuelve a situarse en la élite de la sanidad española gracias al reconocimiento obtenido por el doctor Carlos Cordero, jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, que ha sido seleccionado por segundo año consecutivo entre los cinco médicos con mejor reputación de su especialidad en España, según el ranking elaborado anualmente por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Este reconocimiento se basa en un exhaustivo sistema de evaluación que tiene en cuenta seis indicadores objetivos de logros profesionales. El de mayor peso es la producción científica, que supone el 35% de la valoración y analiza la participación en proyectos y grupos de investigación, las publicaciones en revistas especializadas y el índice H. También se valora la trayectoria profesional, la actividad docente, la participación en congresos científicos, el reconocimiento mediante premios y distinciones, así como el impacto social y mediático.

En esta undécima edición del ranking, Merco ha realizado once evaluaciones y más de 60.000 encuestas a profesionales del ámbito sanitario de todo el país, entre ellos médicos, personal de enfermería, asociaciones de pacientes, gestores hospitalarios y responsables de la administración sanitaria. A este trabajo se suma un análisis digital que ha examinado más de 132.000 menciones y publicaciones.

La inclusión del doctor Cordero en este selecto grupo refrenda su labor como referente nacional e internacional, especialmente en el desarrollo y aplicación de técnicas de rehabilitación intervencionista, tanto en el tratamiento del dolor como de la espasticidad, consolidando al Hospital Juan Ramón Jiménez como un centro de excelencia asistencial y científica.