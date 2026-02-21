El Ayuntamiento refuerza la cultura de la prevención entre personas con discapacidad para reducir riesgos ante incendios

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la segunda edición del taller ‘Prevención de incendios y pautas de actuación’, una iniciativa impulsada junto al Consejo Local de la Discapacidad con el objetivo de fomentar hábitos seguros y reducir el riesgo ante posibles emergencias en el ámbito doméstico.

La sesión inaugural, celebrada en el edificio Gota de Leche, ha reunido a usuarios, monitores y representantes de asociaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad, consolidando una línea de trabajo que tuvo una notable acogida en su primera edición.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora, ha subrayado la importancia de incorporar la prevención como parte de la vida cotidiana, especialmente en colectivos que pueden presentar mayor vulnerabilidad ante una emergencia por limitaciones de movilidad, problemas sensoriales o necesidad de apoyos específicos.

El taller está impartido por José Antonio Cruzan, exjefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, que colabora de forma altruista aportando su experiencia profesional. Durante las sesiones se abordan pautas prácticas como la revisión de instalaciones eléctricas, evitar la sobrecarga de enchufes, mantener limpia la campana extractora, no acumular materiales inflamables y saber cómo actuar correctamente ante una emergencia llamando al 112.

Esta formación forma parte de una estrategia municipal más amplia para consolidar una auténtica cultura preventiva en la ciudad, que se extiende también a otros colectivos como las personas mayores a través del programa Cognitiva–Mente desarrollado junto a Cruz Roja.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad, apostando por una formación accesible y adaptada a sus necesidades.