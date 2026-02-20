El Ayuntamiento reconoce la entrega y vocación de servicio de la Policía Local en su día grande

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este 20 de febrero en el Gran Teatro el acto institucional con motivo del Día de la Policía Local, una cita marcada por el reconocimiento público a la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio de los agentes que velan a diario por la seguridad y la convivencia en la capital.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha trasladado el agradecimiento de la ciudad a los hombres y mujeres que integran el Cuerpo, destacando que la Policía Local constituye “uno de los pilares fundamentales de la convivencia”, al tratarse de un servicio público cercano que protege, acompaña y cuida de los vecinos. La regidora ha subrayado que los reconocimientos entregados durante la ceremonia suponen “la justa recompensa a trayectorias ejemplares y actuaciones que engrandecen a la Policía Local”.

Durante su intervención, Miranda ha puesto en valor una labor que ha definido como silenciosa e imprescindible, recordando que el crecimiento y desarrollo de Huelva se sustenta en la seguridad y la confianza que generan los agentes con su trabajo diario. En este sentido, ha reiterado el compromiso municipal de continuar reforzando los medios materiales y humanos del Cuerpo.

Entre las medidas ya adoptadas, ha destacado la ampliación de la flota con la incorporación de una furgoneta de nueve plazas y dos nuevos coches patrulla, a los que se sumarán otros seis vehículos en los próximos meses. Asimismo, la Oferta de Empleo Público de 2026 reservará 17 plazas destinadas a reforzar la seguridad en la ciudad, tanto en la Policía Local como en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. En concreto, se prevé la incorporación de un inspector de policía, dos subinspectores, un oficial y siete policías locales, además de un médico, un oficial y cuatro subinspectores para el Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento.

A ello se añadirá la implantación de una Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local, una herramienta que permitirá mejorar la organización interna del servicio y optimizar la atención a la ciudadanía.

La alcaldesa ha recordado la presencia constante de los agentes en tareas como la regulación del tráfico, la atención a emergencias, la protección de colectivos vulnerables o el apoyo cotidiano a los vecinos. “Si Huelva es hoy una ciudad tranquila, acogedora y segura es en gran medida gracias a vuestro trabajo”, ha afirmado.

Medallas y reconocimientos

El acto ha incluido la entrega de medallas y distinciones a miembros del Cuerpo y a personal externo por su dedicación y servicios relevantes.

En la categoría de Cruz a la Permanencia por 25 años de servicio han sido distinguidos el oficial Juan Bautista Pérez Aquino y los agentes Miguel Ángel Vázquez Barrero, Javier López Pérez, Manuel Linares Carrera y Francisco Javier Rivas Serrano, en reconocimiento a una trayectoria profesional de más de dos décadas al servicio de la ciudad.

Por su actuación durante la borrasca Claudia han recibido la felicitación plenaria individual el subinspector Francisco Javier Martínez Navarro y los agentes José Solís Toro, Francisco Javier Martínez Ávalos, Rafael Chacón Crespillo, Santiago Torres Sánchez, Fernando José Carrasco Carrasco, Jorge Sánchez Pérez, Ignacio Delgado Borrero, Miguel Ángel Mora González, Raquel González Peña y Lucía de los Ángeles Domínguez Mejías, destacándose su profesionalidad y capacidad de respuesta en circunstancias especialmente complejas.

La Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Huelva ha sido concedida a los oficiales José María Medrano Jiménez y Juan Bautista Pérez Aquino, así como a los agentes José Antonio Quilón Gómez, Pedro Lozano Espino, José Vicente Domínguez Navarro, Rafael Danta García de Castro, Juan José García Álvarez, Antonio Jesús Ávila Muñoz y Miguel Ángel Gómez Cumbrera, por su trayectoria y contribución al prestigio del Cuerpo.

También han sido reconocidos con la Cruz al Mérito Policial, como personal externo, el letrado colaborador Enrique Arroyo Aranda, Rosario Lobillo Padilla y Eva Blanco Pérez, personal de limpieza municipal, y Antonio Olivera Badajos, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por su colaboración y compromiso con la Policía Local y con la ciudad.

El acto ha concluido con un reconocimiento colectivo a todos los homenajeados y con un mensaje de orgullo institucional hacia un cuerpo que se consolida como garantía de la tranquilidad en los barrios y ejemplo de vocación y humanidad al servicio de Huelva