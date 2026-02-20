Cortes y desvíos de tráfico este fin de semana en la avenida Francisco Montenegro por las obras de retirada de pasarelas

La avenida Francisco Montenegro registrará cambios en la circulación durante este sábado 21 y domingo 22 de febrero con motivo de las obras de retirada de las pasarelas elevadas que se están ejecutando en la zona.

Durante la jornada del sábado, entre las 8.00 y las 19.00 horas, se procederá al desvío de los dos carriles en sentido hacia Huelva, con el objetivo de garantizar la seguridad mientras se desarrollan los trabajos.

Además, tanto el sábado como el domingo, en horario nocturno —desde las 19.00 hasta las 10.00 horas— se llevará a cabo un desvío alternativo debido al corte total al tráfico rodado en los cuatro carriles de la vía. Esta restricción afectará también a los carriles bici y al tránsito peatonal.

Desde la organización de la obra se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y atender a la señalización provisional instalada en la zona para minimizar las incidencias durante el fin de semana.