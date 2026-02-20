Huelva acogerá el I Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas el próximo 4 de marzo

Las Cocheras del Puerto reunirán a empresas, administraciones y tercer sector para analizar el valor humano y sostenible de la actividad empresarial

El espacio escénico de las Cocheras del Puerto de Huelva acogerá el próximo 4 de marzo la primera edición del Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas, una cita que abordará el lado más humano, social y sostenible de las compañías.

El encuentro está organizado por Manos Unidas y la Fundacion Caja Rural del Sur, con el respaldo de la Federacion Onubense de Empresarios y la Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Huelva, y contará con la participación de empresas, fundaciones, administraciones públicas y entidades del tercer sector.

Entre las entidades confirmadas se encuentran Fundación Moeve, Fundación Atlantic Copper, Fundación Emérita, Sánchez Romero Carvajal, Fundación Grupo AZVI y Aguas de Huelva, además de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la Autoridad Portuaria.

El foro tendrá también un marcado carácter solidario, ya que las aportaciones de las empresas irán destinadas a los proyectos que desarrolla Manos Unidas, centrados en educación, apoyo a mujeres y atención a la infancia en contextos vulnerables.

El programa combinará contenidos estratégicos con ponencias inspiradoras. Destaca la mesa redonda ‘Impacto real desde la acción social’, donde representantes de distintas fundaciones y empresas analizarán cómo integrar el valor humano y la sostenibilidad en la estrategia corporativa.

La ponencia principal correrá a cargo del chef Angel Leon, que ofrecerá la intervención titulada ‘Mirar a la naturaleza con hambre’, aportando su visión sobre sostenibilidad e innovación desde la gastronomía.

El foro comenzará a las 09.30 horas y la inscripción es gratuita a través de la web habilitada por la organización, en una cita que aspira a convertirse en punto de encuentro para fortalecer la colaboración entre empresas, administraciones y sociedad civil en Andalucía.