Emtusa incorporará cinco nuevos autobuses eléctricos con financiación íntegramente municipal

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Emtusa, ha aprobado la contratación de cinco nuevos autobuses 100% eléctricos que se incorporarán a la flota tras su fabricación, prevista en aproximadamente un año, por lo que podrían entrar en servicio a inicios de 2027.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Administración en su sesión de este viernes, en la que también se ha dado luz verde a distintos procesos selectivos para reforzar la plantilla y se han detallado mejoras en las instalaciones de la empresa.

El primer teniente de alcaldesa y presidente de Emtusa, Felipe Arias, ha destacado que esta inversión consolida “un modelo de transporte público sostenible, eficiente y cercano”. A diferencia de anteriores adquisiciones, parcialmente financiadas con fondos europeos, en esta ocasión la compra será sufragada al 100% con recursos municipales.

Con estos cinco nuevos vehículos, la ciudad contará con 15 autobuses cero emisiones, que representarán el 37,5% de la flota. Sumados a los 20 vehículos de Gas Natural Comprimido —considerados de bajas emisiones— permitirán que el 87,5% de la flota opere con tecnologías más limpias a principios de 2027.

Además de la renovación de vehículos, el Consejo ha aprobado la creación de una bolsa de hasta 30 conductores-perceptores y la cobertura de tres plazas indefinidas en las áreas de Administración, Taller e Informática, junto a sus correspondientes bolsas de trabajo. El objetivo es reforzar la estructura interna y garantizar la calidad y seguridad del servicio ante los nuevos retos técnicos y organizativos.

En paralelo, se ha informado del proyecto para sustituir la cubierta de la nave de talleres, una actuación que mejorará las condiciones de trabajo y la eficiencia de las instalaciones, en el marco del proceso de modernización integral de la empresa pública de transportes.