El Cabildo Catedral y la Diputación Provincial de Huelva impulsan el II Ciclo de Bandas en la Catedral durante la Cuaresma

La Santa Iglesia Catedral de Huelva acoge desde este sábado el II Ciclo de Bandas de Música, una iniciativa organizada por el Cabildo Catedral con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, enmarcada en la programación de Cuaresma y que da continuidad a la experiencia iniciada el pasado año.

El ciclo reunirá a cuatro formaciones musicales de la provincia, procedentes de La Palma del Condado, Moguer, Paterna del Campo y Bonares, que ofrecerán conciertos de música cofrade en el templo catedralicio, poniendo en valor su trayectoria y prestigio dentro del panorama musical onubense.

La programación se inaugura este sábado 21 de febrero con la actuación de la Banda Municipal de Música Nuestra Señora del Valle, de La Palma del Condado. El 1 de marzo será el turno de la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer; el 15 de marzo actuará la Banda Municipal de Música de Paterna del Campo; y el ciclo se cerrará el 21 de marzo con la Banda de Música de Bonares.

Todos los conciertos serán de entrada libre hasta completar aforo, en una propuesta que refuerza la presencia de la música cofrade en el calendario cultural de la ciudad y contribuye a enriquecer la programación de la Cuaresma como antesala de la Semana Santa.