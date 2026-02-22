El Ayuntamiento abre a los IES una nueva edición del Programa de Sensibilización Juvenil

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto una nueva convocatoria del Programa de Sensibilización Juvenil dirigida a los Institutos de Educación Secundaria (IES) de la capital, con el objetivo de fomentar valores de convivencia, igualdad y participación entre la juventud onubense.

Impulsada por el Área de Juventud, la iniciativa ofrece talleres para impartir en las propias aulas y abordar de forma cercana y participativa algunas de las principales inquietudes que afectan a los jóvenes. En esta edición, los centros podrán elegir entre cuatro propuestas: ‘Buen uso de las pantallas. Amenazas y oportunidades’; ‘Relaciones de género. Desde la igualdad y el respeto’; ‘El acoso escolar. Conexión con los prejuicios y con las redes sociales’; y como novedad, ‘Nuevas fórmulas de cooperación juvenil’.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Gimenez, ha señalado que el objetivo es ampliar el alcance del programa y ofrecer herramientas adaptadas a la realidad actual del alumnado. Según ha destacado, tratar en el entorno educativo cuestiones como el uso responsable de la tecnología, la igualdad o la prevención del acoso contribuye a formar una juventud más crítica y comprometida.

El programa continuará desarrollándose a lo largo de 2026 tras cerrar su primera edición con un balance positivo. Durante el pasado año se impartieron 30 talleres, siendo los más demandados los relacionados con el buen uso de las pantallas, las relaciones de género y la prevención del acoso escolar.

Centros como el IES La Rabida, el IES Clara Campoamor y el IES Pablo Neruda participaron activamente en la primera convocatoria, valorando especialmente la utilidad práctica de los contenidos y la metodología participativa empleada.

Los institutos interesados en sumarse a esta nueva edición pueden solicitar información e inscribirse a través del correo areadejuventud@huelva.es, en una iniciativa que refuerza el compromiso municipal con la educación en valores y el bienestar juvenil.