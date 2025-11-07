La Universidad de Huelva impulsa un mes de actividades contra la violencia machista con motivo del 25N

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado su programación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una cita en la que la institución reafirma su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

El Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social ha diseñado un mes completo de actividades que incluirá talleres, mesas de experiencias, formaciones y una exposición fotográfica. El objetivo, según explicó la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad, María Ángeles Ortiz, es “seguir trabajando por la sensibilización y la concienciación de toda la comunidad universitaria para construir espacios libres de violencias contra las mujeres”.

Entre las propuestas destaca la exposición fotográfica de la artista onubense Clara Carrasco, instalada en el edificio Juan Agustín de Mora, que recoge momentos emblemáticos del movimiento feminista en Huelva entre 2018 y 2020. “Mi obra es un testimonio del activismo feminista de estos años, una forma de dejar constancia de todo lo que hemos luchado y seguiremos luchando”, señaló Carrasco.

Por su parte, la vicerrectora Myriam Martín recordó que “el 25N sigue siendo una fecha necesaria de reivindicación, aunque deseamos que llegue el día en que no haya que conmemorarla porque no se asesinen mujeres por el hecho de serlo”. Martín destacó además que la programación se desarrollará con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y culminará con una lectura literaria que ofrecerá “una mirada positiva hacia el futuro y la denuncia como camino para salir de la violencia”.

El rector, José Rodríguez, cerró el acto insistiendo en que “la violencia machista es una lacra que nos retrata como sociedad, y solo la educación y la cultura pueden corregirla”. Subrayó además el papel de la Universidad de Huelva como “templo del conocimiento y la convivencia, un faro que debe guiar hacia una sociedad más justa e igualitaria”.

Con esta programación, la UHU vuelve a situarse en la primera línea de la acción educativa y social contra la violencia de género, reafirmando su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.