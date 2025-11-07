El Ayuntamiento de Huelva entrega las llaves de 14 nuevas viviendas sociales en varios barrios de la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha formalizado esta semana catorce nuevos contratos de alquiler de viviendas sociales, en un acto celebrado para hacer entrega de las llaves a las familias beneficiarias. La iniciativa combina nuevas adjudicaciones y regularizaciones de contratos, con el objetivo de garantizar seguridad y estabilidad habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presidió el acto y destacó “el intenso trabajo que se realiza desde la Concejalía de Vivienda para dar seguridad y estabilidad a las familias”. Miranda deseó que “estas llaves sean la puerta a una nueva etapa, para construir un futuro con estabilidad y sueños renovados”, subrayando que el acceso a la vivienda “seguirá siendo una prioridad de nuestra gestión municipal”.

Las nuevas viviendas se encuentran en distintas zonas de la ciudad, concretamente en las calles Doctor Emilio Haya Prats, Jesús Hermida, Grulla, Rodrigo de Jérez, Teniente de Navío José Estrada y Cepeda, así como en las plazas Pintora Lola y Doctor Eduardo José García Fernández. Los contratos tendrán una duración de siete años, con alquileres sociales que oscilan entre 50 y 150 euros mensuales.

Tres de las viviendas proceden del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la SAREB, mediante el cual se ceden inmuebles para destinarlos a alquiler social, especialmente para familias con hijos a su cargo. Además, dos de las viviendas se ubican en la Casa Grande de la calle Jesús Hermida, un edificio emblemático cuya rehabilitación comenzó el pasado mes de agosto.

Pilar Miranda recordó que la actuación en la Casa Grande “ha sido una de nuestras prioridades desde que llegamos al Ayuntamiento” y explicó que “además de impulsar las obras, estamos regularizando las situaciones de los inquilinos para poner los contratos a nombre de quienes realmente viven allí”.

Desde la Concejalía de Vivienda, el Ayuntamiento ha señalado que la gestión de estos alquileres sociales se complementa con un seguimiento personalizado a las familias, en coordinación con las áreas de Servicios Sociales y Empleo, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y apoyo integral a los beneficiarios.

Con esta nueva entrega, el Consistorio reafirma su apuesta por una política de vivienda más justa y accesible, avanzando en la creación de un parque municipal de alquiler social que dé respuesta a las necesidades reales de la población onubense.