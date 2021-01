¿Qué debe hacer el Consejo del Recre tras la ‘rajada’ de Claudio Barragán?

Con sus últimas y explosivas declaraciones, Claudio Barragán ha traspasado varias líneas rojas. El todavía entrenador del Recreativo de Huelva no sólo ha desvelado públicamente que sus relaciones con el Consejo de Administración están rotas. No sólo ha menospreciado en público a los consejeros al señalar que no los conoce. También ha desautorizado a los dirigentes del club al indicar que para él lo único importante es contar con la confianza de la secretaría técnica y los jugadores.

En estas circunstancias, ¿qué deberían hacer Manolo Zambrano y sus directivos con el díscolo preparador albiazul? La respuesta fácil es destituir al técnico valenciano de forma inmediata. Pero, ¿es eso lo mejor para el Recre? Porque el presidente y sus hombres de confianza no velan por sus intereses personales, ni por su prestigio. El Consejo defiende los intereses del club y estos no han cambiado de un tiempo a esta parte, pese a la imprevista e incendiaria ‘rajada’ del valenciano.

Las dificultades son las mismas

Cabe recordar al respecto, que las dificultades administrativas y económicas que impidieron el cese de Barragán tras la derrota con el Tamaraceite, siguen siendo las mismas tres semanas después. Sin dinero para despedir al actual inquilino del banquillo. Sin dinero para contratar a un nuevo entrenador. Y sin dinero para levantar las deudas que impiden inscribir al posible nuevo técnico, al Consejo de Administración no le queda otra que aguantar a Claudio por el bien del club.

Sacar al Recre del atolladero

Sólo la llegada de refuerzos económicos y/o un nuevo fracaso deportivo precipitarían el relevo en la dirección del equipo onubense. Algo que, dadas las circunstancias, da la impresión de que sucederá más temprano que tarde. Mientras tanto, la zona noble del Nuevo Colombino mantiene un prudente silencio para no perjudicar aún más la imagen del Recreativo, al tiempo que aguardan una solución de parte del único actor que puede sacar al Decano del atolladero, el Ayuntamiento.