Chuli: “Queremos que el ‘mister’ se quede porque creemos que es el adecuado para el Recre”

Si hay un jugador con razones para desear un cambio de entrenador, ese es Chuli. El futbolista mejor pagado del Recreativo de Huelva ha jugado todos los partidos, pero no ha sido titular en ninguno de ellos. Aún así, el delantero ha hecho hoy una cerrada defensa de la continuidad de Claudio Barragán en el Recreativo de Huelva.

“Estamos muy contentos con el ‘mister’ y queremos que se quede porque creemos que es el adecuado. Hay muy buen grupo y entrenamos a un nivel muy alto, y en parte es gracias al técnico. Estamos todos juntos en este barco“, ha señalado el ariete del Decano, que achaca a un “tema mental” la mala temporada de los albiazules.

Los impagos no influyen

Porque el atacante tampoco considera que los impagos influyan negativamente en el rendimiento de los recreativistas y considera el asunto “solucionado. Desde arriba nos transmiten tranquilidad y debemos atender a lo que nos dicen desde el club. Estamos concentrados en los nuestro y los directivos se encargan de lo otro“.

La oportunidad de ser titular

En lo deportivo, la baja administrativa de Seth brinda a Chuli la opción de ser alineado de inicio por primera vez esta temporada, si bien, no se lo toma como una oportunidad. “Estoy entrenando mejor que nunca, estoy jugando bien y llevo dos goles. Llevo tiempo en condiciones de estar en el once, pero el ‘mister’ ha visto mejor a otros compañeros. Ahora soy más maduro y ya no me enfado por no ser titular“.