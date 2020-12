La provincia acaba el año con sus grandes proyectos paralizados

Acaba el año 2020 y Huelva continúa con muchos de sus grandes proyectos paralizados. Se esperaba que en los presupuestos generales y autonómicos muchos de estos tuvieran alguna partida con la que hacer frente a los mismos, pero los grandes proyectos onubenses continúan sin fecha de inicio o paralizados.

La conexión de alta velocidad, el proyecto CEUS y su base de aviones no tripulados del INTA, las entradas y conexiones de los Chares de la Sierra y Costa, la gestión de los regadíos y pozos, el ansiado aeropuerto… Son algunos de los grandes hitos que se quieren conseguir para hacer de la provincia un territorio más completo, desarrollado y comunicado.

Quizás, uno de los más esperados sea el aeropuerto; pero cabe decir que la opinión pública onubense también está dividida en este sentido puesto que “si las comunicaciones por carretera y tren fuesen buenas, no nos haría falta un aeropuerto ya que tenemos a dos a menos de una hora”, es una de las frases más repetidas por aquellas personas que no contemplan esta infraestructura como imprescindible.

Hacemos un recorrido por los grandes proyectos antes de que finalice el año.

AEROPUERTO

Con dos grandes aeropuertos a una distancia media de 100 kilómetros, Sevilla y Faro, las pistas de aterrizaje de Huelva son uno de los grandes proyectos que cada año resuena en mesas políticas y sectoriales. Ya el 15 de septiembre de 2019, el Gobierno aprobaba una orden de Fomento con la que declaraba de “interés general” la propuesta de hacer un aeropuerto en Huelva, el paso previo para autorizar su ubicación y construirlo. Muchas son las reuniones que tras esta orden se han mantenido, y a día de hoy, el aeropuerto aún es uno de los proyectos que más polémica sigue creando.

Y es que el propio círculo de empresarios onubense de Turismo ha realizado una campaña de búsqueda de inversores privados para sacar adelante el proyecto, esta vez más enfocado en pequeñas rutas turísticas comerciales y más vuelos para comercio. El Círculo Empresarial de Turismo ha mantenido reuniones periódicas (desde hace más de 7 años) con el propio director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, para así favorecer la comercialización del destino a través de esa infraestructura aeroportuaria. De hecho, en estos años, la presencia de la imagen del destino ha estado presente en las instalaciones del aeropuerto de Sevilla de la mano del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial.

Los números de esta infraestructura ya están estudiados con una previsión de rentabilidad positiva si se gestionaran los 400.000 turistas (lo cual se traduce en 800.000 pasajeros, pues cada uno de ellos hace viaje de ida y vuelta). En cuanto a infraestructura, sería un proyecto sencillo ya que necesitaría un edificio para la terminal práctico (con menos de 7.000 metros cuadrados); un parking de 700 plazas; y una pista de 2.700 metros longitud.

En total, se ha previsto que movería una inversión de 85 millones de euros sobre una superficie de 286 hectáreas. ¿La ubicación? Se emplazaría en el término municipal de Gibraleón junto a la autopista A-49.

Así, el año comenzaba con la esperanza de volver a retomar estos contactos en búsqueda de financiación que dieran el impulso definitivo al aeródromo, pero tanto la crisis sanitaria como la financiera, como la que padece el sector aeronáutico, lo han vuelto a dejar en ‘stand by’.

ALTA VELOCIDAD

El grito es unánime y reclama la llegada de la alta velocidad férrea a la provincia. Ya se hizo realidad la nueva estación facilitando una posible llegada del ‘AVE’ y su estructuración de vías; pero que los trenes de alta velocidad (fuesen AVE o lanzaderas como las de Cádiz y Córdoba) estén en circulación en nuestra provincia parece que aún se resiste.

Los retrasos de este histórico son ya un clásico cada año. Manifestaciones, carteles en comercios, debates… Y la llegada (o no) de la Alta Velocidad a la provincia aún no se ha definido. La situación es más grave que un simple retraso en un proyecto que revolucionaría el sector del turismo onubense, así como la propia sociedad y sus comunicaciones. Que no llegue la Alta Velocidad se agrava con la carencia de un buen horario y conexiones con ciudades como Sevilla.

Así, mientras el debate en la provincia de Huelva se centra en la llegada (o no) de la Alta Velocidad, la ciudad va dejando trenes en la ‘gatera’ de las comunicaciones ferroviarias. Aunque cada vez son más las voces que cuestionan la gran inversión que supone el AVE y apuestan por la mejora sustancial de los tiempos de viaje en la conexión con Sevilla. Ya el sindicato CGT ha denunciado la desaparición de casi el 50% de las comunicaciones desde Huelva.

Este proyecto ya acumula más de 12 años de retraso. La línea de Alta Velocidad obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno en agosto de 2008 (con Rodríguez Zapatero de presidente). Pero pasaron cuatro años sin que se gestionaran las licitaciones y obras, con lo que en agosto de 2012 caducó la DIA y se volvió a la casilla de salida. Este retraso hace pensar en otros proyectos amenazados como ha sucedido con el CEUS.

PROYECTO CEUS

El proyecto del Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados (CEUS) ha sido uno de los temas más debatidos, aplaudidos y reclamados en este 2020. Un proceso complicado en el que los plazos han vencido y, a día de hoy, está en el aire. Todo comenzó en 2013 cuando en El Arenosillo se presentaba la construcción del CEUS en las instalaciones del INTA en Mazagón. Un proyecto que reportaría a Huelva muchos beneficios convirtiéndola en un espacio de la vanguardia europea y que generaría miles de puestos de trabajo, pero que en este 2020 ha tenido un gran varapalo al no conseguir cerrar todos los trámites antes de que caducara la DIA.

Así, el Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía, el INTA y la Consejería de Transformación Económica, ya han indicado que sería conveniente revisar el proyecto actual; de cara a poder continuarlo aunque fuese con menor impacto inicial. Un gesto que ha llenado de escepticismo y pesimismo a la sociedad y a otros entes implicados como la Cámara de Comercio o la propia FOE, estos últimos afirmando que estarían dispuestos a tomar las riendas para hacerlo realidad.

Una gestión fallida que ha provocado que el gran proyecto que se esperaba para este 2020 quede en el aire y se hable de pérdida de confianza en la clase política. Ya el consejero de Rogelio Velasco había afirmado en octubre que desde la Junta “se va a instar de forma inmediata al Gobierno central a que incorpore el CEUS al Plan Nacional de Recuperación que el Estado ha de presentar a Bruselas para optar al instrumento comunitario impulsado por la UE con el fin de fomentar la reconstrucción de Europa tras la pandemia del COVID-19″.

Y es que los pasos previos a dar para que no caducara la DIA de limpieza y la recalificación de los terrenos no llegaron a materializarse, con lo que a día de hoy se encuentra con la DIA caducada y esperando un impulso por parte de los agentes implicados.

REGADÍOS – SITUACIÓN HÍDRICA

La presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros… La cuestión de los regadíos, o más bien hídrica, es otro de los temas pendientes en la provincia. La presa de Alcolea lleva ya 3 años paralizada, y el embalse solo está ejecutado en un 33%.

El Gobierno central y Junta de Andalucía acordaron en 2018 desbloquear la financiación para terminar la construcción pero las máquinas continúan paradas. Una vez rescindido el contrato con la UTE que inició la construcción del embalse, se esperaba que salieran a concurso público los nuevos pliegos para así poder concluir esta infraestructura que tantos beneficios reportaría a la agricultura de la provincia.

Y es que el sector agrario reclama la conclusión del embalse para permitir el desarrollo de los regadíos en la zona del Andévalo y poder dotar de agua al Condado. Pero a estos trabajos de la presa de Alcolea habría que sumar los demandados por el sector como el canal de Trigueros, el desdoble del túnel de San Silvestre y el impulso del Bocachanza. Un proyecto, el de Alcolea (que junto con el canal de Trigueros), que se ha quedado sin contemplar en los presupuestos generales del Estado.

Respecto al desdoble del túnel de San Silvestre, la comisión de la Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha informado de su calendario de trabajo en los últimos meses, así como el resultado de la última reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estuvo acompañado de otras representantes del partido socialista. Morán dio a conocer a la plataforma los plazos de trabajo de la administración, poniendo el primer foco en el primer trimestre del año 2021, no más allá de marzo, para que esté acabado al 100 % el proyecto de la obra.

La adjudicación, según les expresó el Gobierno central, se hará durante 2021 y así lo comunicaron a las comunidades de regantes.

Así en materia hidráulica, en los presupuestos generales se le he asignado 331.000 euros a la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Moguer. Un presupuesto “insuficiente“, según afirman partidos políticos como el Partido Popular, así como los 243.000 euros de la estación depuradora de Mazagón.

CHARE

Los tres Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare) previstos para la provincia siguen siendo “proyectos olvidados”, afirmaba recientemente Izquierda Unida. Así, los edificios en Aracena y Lepe son “fantasma”, mientras que el de Bollullos no pasa de “proyecto olvidado”.

A pesar de que los Chares onubenses nunca han estado operativos desde que se anunciaron en 2005, son muchas las voces que han reclamado y clamado por estos en la crisis sanitaria de este 2020.

El Chare de la Costa permanece terminado y cerrado por falta de accesos e infraestructuras. Este centro hospitalario tendría capacidad para atender a unas 100.000 personas, con una previsión de 83.000 consultas externas al año, lo que supondría un enorme alivio para la saturación actual de los servicios sanitarios públicos que sufre la población onubense. Aunque en los presupuestos generales está prevista una partida de 100.000 euros para los accesos al mismo.

En cuanto al Chare del Condado, que debería haberse construido en Bollullos del Condado, la redacción de su proyecto se adjudicó en 2017, pero a día de hoy sigue sin ejecutarse.

DESDOBLE N-435

Para la variante de los Pinos y Puerto Blanco en la N-435, hay prevista una partida de 100.000 euros, en los presupuestos generales del Estado, la misma cantidad que se contempla para el tercer carril en la A-49 de Huelva-San Juan del Puerto.

La columna vertebral de la provincia, la que une la Sierra con la Costa, la N-435 lleva años de retraso en sus proyectos de desdoble y mejoras de seguridad. El paso más importante dado en los últimos años ha sido la construcción de la variante Beas-Trigueros, un desdoble que afecta a 18 kilómetros de la carretera nacional y que ha facilitado la conexión de estas localidades, pero que se antoja insuficiente para una de las carreteras más peligrosas de la provincia.

Existen cruces como el de Cumbres de San Bartolomé que han registrado más accidentes en los últimos meses que muchas de las carreteras onubenses en años. Una reclamación que vuelve a reiterarse cada año en una infraestructura imprescindible para la vertebración de la provincia.

¿Será el año 2021 el que observe los primeros pasos para la realización definitiva de estos grandes proyectos?