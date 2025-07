Confianza traicionada: Detenida una cuidadora en Rosal de la Frontera por robar joyas a ancianos y venderlas en casas de empeño

Una cuidadora de personas mayores ha sido detenida por la Guardia Civil en la localidad de Rosal de la Frontera como presunta autora de un delito de hurto de joyas en los domicilios donde trabajaba. La investigación, enmarcada en la denominada operación "SERRA ROSWELL", comenzó tras detectarse la desaparición de diversas joyas en dos viviendas del municipio. Los agentes comprobaron que la mujer se aprovechaba de la confianza que le brindaban sus empleadores, personas de avanzada edad, para sustraer piezas de valor que posteriormente vendía en establecimientos de compra-venta de oro.

La detenida fue localizada cuando se dirigía a realizar otra transacción de este tipo. En su poder se encontraron varias joyas cuya procedencia no pudo justificar, comprobándose que pertenecían a una de las personas mayores a las que cuidaba. Además, el vehículo que conducía no era de su propiedad y sobre él pesaba una orden judicial de incautación por un supuesto delito de apropiación indebida, al haber sido adquirido mediante un contrato que la detenida no llegó a pagar. El turismo fue intervenido por la Guardia Civil y quedó depositado en el Puesto del municipio, a la espera de ser devuelto a su legítimo propietario.

En total, se estima que la mujer habría sustraído joyas por un valor aproximado de 7.500 euros, de las cuales se ha conseguido recuperar una parte importante, que ya ha sido devuelta a su dueño. La arrestada ha sido puesta a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Aracena, en funciones de guardia. Desde la Guardia Civil se recomienda extremar las precauciones en casos similares, guardar los objetos de valor en lugares seguros y, en la medida de lo posible, conservar fotografías de los mismos para facilitar su identificación en caso de robo.