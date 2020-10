Zambrano: “Exigir al Recreativo por encima de sus posibilidades es contraproducente”

Lo ha sido todo y ha vivido de todo en el Recreativo: aficionado, canterano, jugador profesional, técnico en los escalafones inferiores, entrenador del primer equipo y, ahora, presidente. Aún así, Manolo Zambrano (Huelva, 1962) conserva la ilusión por el fútbol de aquel niño que buscaba los autógrafos de los ídolos albiazules en las puertas del hoy desaparecido Estadio Municipal Colombino.

Mañana asistirá desde el palco de El Palmar al inicio de su segunda temporada con el control total de la gestión del club. Y no es una campaña cualquiera, pues el Recre se juega buena parte de su futuro a la carta del ascenso, como mínimo, a la Primera RFEF. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el máximo mandatario del Decano revela sus inquietudes y sus esperanzas de cara al curso que está a punto de comenzar.

-Empieza la temporada, pero ¿se podrá terminar?

-Dependerá de la evolución de la pandemia. Todos deseamos que se encuentre una solución para la enfermedad, pero hasta entonces debemos aprender a convivir con el virus. La vida debe seguir y el fútbol, también.

-Se ha fijado un protocolo sanitario para la Segunda División B que es bastante más laxo que el del fútbol profesional. ¿No se está corriendo un riesgo excesivo?

-El protocolo del fútbol profesional es inviable para los equipos de Segunda B por motivos económicos. Nos ajustamos a las normas establecidas por las autoridades deportivas y sanitarias para esta categoría. ¿Estamos corriendo un riesgo?, sí, pero es el mismo riesgo que corremos al realizar esta entrevista o ir al supermercado. O el mismo riesgo que asumen nuestros hijos cuando van al colegio.

-¿Esperaba que muchos clubes elevasen su presupuesto buscando el ascenso a pesar de la caída de ingresos provocada por la crisis del coronavirus?

-Ha sido una sorpresa desagradable, tratándose además de una categoría ya de por sí deficitaria. Pero no todos esos equipos van a subir a Segunda o jugar la Primera RFEF. Y temo que muchos clubes no podrán hacer frente a los compromisos adquiridos. Esto demuestra que la Segunda B necesita un control económico serio y riguroso, porque en muchos sitios las formas de pago no son las más legales.

-El Recre, por el contrario, ha reducido el presupuesto de su primer plantel. ¿No era el momento de pedir al propietario un esfuerzo extra viendo lo que hay en juego?

-En las actuales circunstancias, con tantas personas pasándolo mal por culpa de la crisis del coronavirus, un club de fútbol no puede exigirle al Ayuntamiento que ponga más de lo que puede. Porque al fin y al cabo, ese dinero es de todos los onubenses.

-En términos generales, el club se ha gastado 300.000 euros menos en la primera plantilla respecto a campañas anteriores. ¿Significa eso que hay peor equipo?

-En absoluto, creo que tenemos una muy buena plantilla. He ido a casi todos los entrenamientos y viendo la intensidad y la implicación de los futbolistas, el entrenador va a tener un problema a la hora de elegir quien juega. Y eso significa que se ha hecho un gran trabajo en el mercado de fichajes.

-¿El Recre tiene el equipo que quiere o el que puede?

-El Recre tiene a los jugadores que han querido estar aquí. Y desde ese momento son los mejores futbolistas del mundo para nosotros. Soy optimista en cuanto a la competitividad de la plantilla. Este equipo es más intenso que el del año pasado. Y para perder un partido, el rival tendrá que hacer muchos méritos para ganarnos.

-Hablando del curso anterior, ¿por qué continúan el entrenador y siete jugadores si la temporada fue un fracaso?

-El año pasado todo el mundo pensaba que habíamos hecho un buen equipo, aunque al final se vio que no era así. Hay jugadores que pueden tener un año malo, pero que siguen siendo válidos si están implicados en el proyecto. Y el entrenador apenas pudo dirigir cuatro partidos con un equipo hecho a la medida de otro técnico.

-¿Tiene el Recreativo en Claudio Barragán a un técnico ideal para la Segunda B?

-Todos los entrenadores tienen cualidades. De lo que se trata es que tu entrenador tenga su año en el Recre. Porque he visto muchos técnicos que han conseguido cosas importantes y a los dos años nadie se acuerda de ellos y no se sabe ni donde están. Claudio ha sido jugador de élite, sabe de qué va esto, tiene una gran experiencia, y es muy exigente consigo mismo, con el club y, sobre todo, con los jugadores.

-Viendo el presupuesto del Córdoba, del Deportivo, del Racing… ¿se le puede exigir al Recreativo que ascienda a la Segunda División?

-Exigir esta bien, pero exigir por encima de tus posibilidades es contraproducente. Como entidad, el Recreativo de Huelva está a la altura de los clubes que acabas de reseñar, pero en recursos económicos estamos a otro nivel. Y aunque el dinero no te garantiza el ascenso, ayuda a que tengas más posibilidades de lograrlo.

-¿No estar entre los 40 mejores y no acceder a la Primera RFEF sería un fracaso?

-Sería una decepción, seguro. Que duda cabe que el Recre debe estar en la Primera RFEF, pero esta es la temporada más atípica de la historia de la Segunda B. En una Liga de 38 partidos puedes empezar mal o regular, recuperarte y hasta ser primero, como nos pasó hace dos años. Ahora, con una primera fase de sólo 18 jornadas, al que le vaya mal al inicio, le va a costar mucho levantar cabeza.

-¿Sería una sorpresa que las tres primeras plazas del sub-grupo no fueran para el Recre, el Marbella y el San Fernando?

-El Recreativo no es favorito. Ni el San Fernando, ni el Marbella, ni la Balona, ni nadie. Matar al oso antes de cazarlo es un error, esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa.

-¿Resistiría este Consejo de Administración otro fracaso deportivo?

-Al Consejo siempre hay que pedirle responsabilidades, pero sería más justo hacerlo cuando el club alcance cierta normalidad. Por experiencia y dedicación, este Consejo está al máximo nivel, pero esto es un juego y a veces las cosas no salen. Y la gente debería saber que el trabajo es el mismo cuando la pelota entra y cuando no.

-¿Cómo califica la respuesta de la afición a la campaña de abonados?

-El año pasado tuvimos 10.800 abonados, pero sabíamos que no se repetiría esa cifra porque venimos de una mala temporada, no se sabe cuántos aficionados podrán ir al campo y en las actuales circunstancias no todo el mundo puede gastarse el dinero en un carnet del Recreativo. Aún así tenemos 8.000 abonados. No hay palabras. Creo que la ciudad ha comprendido que hasta que no llegue la normalidad económica al club, la campaña de socios es en realidad una campaña de salvación anual. Y que el Recre es algo nuestro y nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros.

-¿Autorizará la Junta que puedan ir más de 800 espectadores al Nuevo Colombino?

-Poner normas es muy difícil, pero no es normal que 30 personas puedan ir en un autobús cerrado y que en un estadio al aire libre con capacidad para 22.000 personas no puedan entrar 5.000. Creo que esta primera jornada va a suponer un punto de inflexión. Cuando se vea que otras Comunidades dejan entrar a 7.000 personas en los campos de fútbol, los mismos aficionados van a preguntar porqué ellos si y nosotros no. Y más en Huelva que es de las provincias con menos incidencia del virus.