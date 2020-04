Luces extrañas se acercan al cielo de Huelva: tiene una explicación

Si esta noche se asoma al cielo onubense y ve una luz moverse, no se extrañe. Podría parecer un avión. Quizás un objeto volador no identificado….pero, en realidad, no será nada de eso.

Esta noche a las 22:18 h. los onubenses veremos pasar justo encima de Huelva al conjunto de satélites Starlink.

Se trata de satélites de SpaceX, lanzados para dar respuesta a una demanda actual como es el mejor desarrollo de internet.

SpaceX es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial, que se dedica a construir cohetes y naves con el objetivo de implementar el sistema de Internet de banda ancha más avanzado del mundo.

Así lo ha comunicado el astronauta italiano Ignazio Magnani en su cuenta de Twitter:

“La constelación Starlink será visible hoy a simple vista (si las nubes lo permiten) en todas partes a las 22:18 h.”

🇬🇮 Gibraltar

🇪🇸 Cádiz – Huelva – Sevilla

The satellite constellation STARLINK is visible today to the naked eye (if clouds allow) everywhere at 22:18

— Ignazio Magnani (@IgnazioMagnani) April 28, 2020