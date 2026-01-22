¿Mercado de Bitcoin al alza? DL Mining lidera el nuevo modelo de minería de BTC

DL Mining lanza minería ecológica en la nube y ofrece un bono de $20 a nuevos usuarios, brindando servicios de minería de criptomonedas seguros y sin complicaciones, mientras Bitcoin alcanza nuevos máximos.

Conforme el precio de Bitcoin supera los $92,000, el interés de los inversores en oportunidades alternativas de generación de ingresos, como la minería en la nube, continúa aumentando. DL Mining, plataforma de minería en la nube con sede en el Reino Unido, ha anunciado el lanzamiento de su infraestructura de minería alimentada por energía verde y ofrece un bono introductorio de $20 a nuevos usuarios.

Fundada en 2014, DL Mining ofrece a sus usuarios un servicio para minar criptomonedas sin necesidad de comprar ni mantener hardware físico. Al proporcionar potencia de procesamiento desde centros de datos optimizados para GPU, la plataforma simplifica el proceso de minería tanto para usuarios nuevos como experimentados. Apoyando operaciones sostenibles de criptomonedas DL Mining informa que sus operaciones de minería se alimentan íntegramente de energía renovable, incluyendo energía solar y eólica. La compañía afirma que el excedente de energía se reinyecta a la red local, lo que permite a la plataforma cumplir con los estándares ambientales cada vez más estrictos de la industria de activos digitales.

DL Mining

Cada contrato se ejecuta mediante un protocolo de distribución inteligente que calcula automáticamente las rentabilidades sin necesidad de que los usuarios reclamen las recompensas manualmente. Los nuevos contratos de minería ofrecen un mayor potencial de rentabilidad. Para satisfacer la creciente demanda de inversión, DL Mining ha lanzado los nuevos contratos de minería en la nube, diseñados para maximizar la rentabilidad de los inversores. Las nuevas opciones de contrato ofrecen montos y plazos de inversión flexibles, lo que garantiza que tanto inversores principiantes como experimentados puedan beneficiarse del auge del mercado de criptomonedas. Entre los productos destacados se incluyen: LTC [contrato básico]: monto de inversión: $100, período del contrato: 2 días, ingresos diarios de $4, ingresos al vencimiento: $100 + $8 BTC [contrato clásico]: monto de inversión: $1,000, período del contrato: 10 días, ingresos diarios de $16, ingresos al vencimiento: $1,000 + $160. BTC [contrato clásico]: monto de inversión: $3,000, duración del contrato: 16 días, ingresos diarios de $51, ingresos por vencimiento: $3,000 + $816 BTC [contrato avanzado]: monto de inversión: $10,000, duración del contrato: 35 días, ingresos diarios de $215, ingresos por vencimiento: $10,000 + $7525 BTC [supercontrato]: monto de inversión: $50,000, duración del contrato: 45 días, ingresos diarios de $1250, ingresos por vencimiento: $52,000 + $67,080 Programa de incentivos.

Para apoyar a los nuevos usuarios, DL Mining ofrece una oferta por tiempo limitado de $20 en créditos de minería, que pueden usarse para invertir y ganar $1 gratis cada día. La compañía también ofrece un sistema de referidos opcional que permite a los usuarios ganar comisiones según su actividad en la red.

Características principales de la plataforma

Infraestructura de minería en la nube

Operaciones impulsadas por energía renovable

Pagos diarios con una estructura de costos transparente

Compatibilidad con múltiples criptomonedas

Soporte técnico disponible 24/7 A medida que crece el interés en las finanzas descentralizadas y los activos digitales ecológicos, DL Mining se posiciona como una solución sencilla para quienes buscan minar criptomonedas sin la carga operativa.

Para más información, visite dlmining.com o descargue la aplicación.