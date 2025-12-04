Cañaveral de León alerta de posibles casos de maltrato a gatos y recuerda que estos hechos están penados por ley
El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana tras recibir avisos de agresiones a felinos en la calle Pantano
Ante esta situación, el Consistorio ha difundido un edicto en el que recuerda que “cualquier agresión hacia los animales es inadmisible y está penada por ley”. En este sentido, advierte que la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal, endurece las penas para quienes causen lesiones o provoquen la muerte de animales domésticos o amansados.
El Ayuntamiento insiste en la necesidad de actuar de forma responsable y subraya que, si cualquier vecino presencia conductas que puedan poner en peligro a animales o sospecha de situaciones de maltrato, debe ponerse en contacto de inmediato con las autoridades competentes para facilitar la investigación de los hechos.
“Entre todos podemos mantener un entorno más seguro y respetuoso”, concluye el comunicado municipal, en el que se pide la colaboración de toda la ciudadanía para frenar este tipo de conductas y proteger el bienestar animal en la localidad.