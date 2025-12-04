Cañaveral de León alerta de posibles casos de maltrato a gatos y recuerda que estos hechos están penados por ley

El Ayuntamiento de Cañaveral de León ha lanzado un llamamiento público a la responsabilidad y al respeto hacia los animales tras recibir varias denuncias vecinales que alertan de posibles actos de maltrato a gatos en el municipio, concretamente en la zona de la calle Pantano. Según trasladan los vecinos, algunos felinos habrían sufrido daños de gravedad.

Ante esta situación, el Consistorio ha difundido un edicto en el que recuerda que “cualquier agresión hacia los animales es inadmisible y está penada por ley”. En este sentido, advierte que la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal, endurece las penas para quienes causen lesiones o provoquen la muerte de animales domésticos o amansados.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de actuar de forma responsable y subraya que, si cualquier vecino presencia conductas que puedan poner en peligro a animales o sospecha de situaciones de maltrato, debe ponerse en contacto de inmediato con las autoridades competentes para facilitar la investigación de los hechos.

“Entre todos podemos mantener un entorno más seguro y respetuoso”, concluye el comunicado municipal, en el que se pide la colaboración de toda la ciudadanía para frenar este tipo de conductas y proteger el bienestar animal en la localidad.