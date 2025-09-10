Vandalismo en la muralla de Niebla: varios focos de iluminación aparecen destrozados

La muralla de Niebla, uno de los principales símbolos históricos de la localidad, ha sufrido esta semana actos de vandalismo que han dejado varios de los focos recientemente instalados para su iluminación reventados. La actuación, ejecutada hace poco tiempo con una inversión significativa, tenía como objetivo poner en valor y proteger este patrimonio histórico.

El Ayuntamiento de Niebla ha emitido un comunicado en el que expresa su “más enérgica repulsa” ante los hechos y subraya que “actuar contra nuestro patrimonio es actuar contra Niebla”. Los responsables municipales destacan que los daños generan pérdidas económicas, oscuridad en la muralla y perjudican el esfuerzo común por conservar y embellecer el patrimonio local.

El Consistorio solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables y evitar que hechos similares queden impunes, reafirmando su compromiso de proteger y defender los bienes de la localidad frente a actos incívicos.