El Ayuntamiento de Escacena del Campo instalará cámaras en el cementerio tras nuevos actos vandálicos

El Ayuntamiento de Escacena del Campo ha anunciado la instalación de cámaras de vigilancia en el Cementerio Municipal tras detectarse un nuevo acto vandálico en el recinto. Según ha informado el propio Consistorio, esta mañana unos familiares alertaron a los servicios municipales después de descubrir que la lápida de un ser querido había sido rayada.

Desde el Ayuntamiento se ha querido confiar en que se trate de una travesura infantil “sin conciencia del daño causado”, aunque se advierte que no se tolerarán comportamientos que atenten contra los bienes públicos o privados ni contra el respeto debido en un espacio como el cementerio.

El Gobierno local ha recordado que estos hechos no son aislados y que se han venido produciendo otros actos de deterioro en la zona. Por ello, además de las cámaras de vigilancia, se reforzará la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para identificar a los autores.

El Ayuntamiento ha advertido que, en caso de que los responsables sean menores, se exigirá la responsabilidad de los progenitores o tutores legales y se tramitarán las sanciones administrativas o penales que procedan.

Finalmente, el Consistorio ha apelado al civismo y al respeto por los espacios comunes, subrayando que se adoptarán “medidas firmes” contra quienes dañen el patrimonio público o privado del municipio.